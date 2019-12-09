Son Dakika Haberleri: Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu AA'nın

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vidinlioğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceledi.

Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafına oy veren Başkan Vidinlioğlu, tercihini yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", spor kategorisinde de Semih Yüksel'in "Rüzgar sörfüyle dünya turu" fotoğraflarından yana kullandı.

Vidinlioğlu, oylamaya sunulan fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu söyledi.

Fotoğraflarda emeği geçenleri tebrik eden Vidinlioğlu, Anadolu Ajansına teşekkür etti.

Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:40 Kaynak: AA
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