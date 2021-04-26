Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu, eşinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, eşinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle karantina alındı.

Vidinlioğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eşi İlknur Vidinlioğlu'nun testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Güzel dilekleri için herkese teşekkür eden Vidinlioğlu, "Sevgili hemşehrilerim, yapılan koronavirüs testi sonucunda kıymetli eşimin koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Eşim ve çocuklarımla beraber belirtilen süre boyunca karantinada olacağız. Güzel dilekleriniz ve dualarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın." ifadelerine yer verdi.