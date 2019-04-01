Son Dakika Haberleri: Kastamonu Belediye Başkanlığını MHP'nin Adayı Vidinlioğlu Kazandı

Kastamonu Belediye Başkanlığını MHP'nin Adayı Vidinlioğlu Kazandı

37 dakika önce

Kastamonu Belediye Başkanlığını MHP'nin adayı Vidinlioğlu kazandıKASTAMONU - Kastamonu Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre MHP Belediye Başkan Adayı Rahmi Galip Vidinlioğlu seçildi.

Kastamonu Belediye Başkanlığını MHP'nin adayı Vidinlioğlu kazandı

KASTAMONU - Kastamonu Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre MHP Belediye Başkan Adayı Rahmi Galip Vidinlioğlu seçildi.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Milliyetçi Hareket Partisi Kastamonu Belediye Başkan Adayı Rahmi Galip Vidinlioğlu, 27 bin 949, AK Parti Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş ise 17 bin 700 oy aldı.
Kesin olmayan sonuçların açıklanması üzerine Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen partililer, kesin olmayan sonuçlara göre Galip Vidinlioğlu'nun kazanmasını kutladı.
Ellerinde MHP ve Türk bayrakları taşıyan grup, sloganlar atarak tekbir getirdi. Havai fişeklerin atıldığı gösteride araç konvoyları oluşturuldu.
Cumhuriyet Meydanındaki kutlamalarda konuşan Galip Vidinlioğlu, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Zorlu bir süreçten geçtiklerini söyleyen Vidinlioğlu, gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "Sayın Genel Başkanımız emaneti geri almamızı istemişti. Yüzünü kara çıkarmadık, emaneti geri aldık. Herkes canı gönülden çalıştı" dedi.
Tüm Kastamonuluların belediye başkanı olacağını ifade eden Vidinlioğlu, "Sadece MHP'lilerin değil, AK Parti'lisi, CHP'lisi, İYİ Parti'lisi, Saadet Parti'lisinin de belediye başkanı olacağım. Bunun sözünü veriyorum. Bizde, hakkaniyet, adalet, liyakat ön planda olacak. Bundan zerre şüphe duymayın. Kastamonu'yu çok daha güzel yerlere getireceğiz. Azimle çalışacağız" diye konuştu.
MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın da, herkese teşekkür etti. Kastamonu'nun kendilerine inandığını belirten Yüksel Aydın, "Bu manevi şehri 5 yıl aradan sonra ehline emanet ettiği için Allah'a şükrediyorum. AK Parti'lilere, CHP'lilere, bütün Kastamonululara, dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz milliyetçi, ülkücü hareketin genel başkanına söz verdik. Kastamonu bizi mahcup etmedi. Tüm Kastamonu'ya teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:27 Kaynak: İHA

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