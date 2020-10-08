Kastamonu Belediye meclisinden Azerbaycan'a destek - Son Dakika

Kastamonu Belediye meclisinden Azerbaycan'a destek

08.10.2020 13:08
Kastamonu Belediye meclisinden Azerbaycan'a destek, System.String[]

Kastamonu Belediye meclisi toplantısında Azerbaycan bayrağı açılarak kardeş ülkeye destek verildi.

Kastamonu Belediye meclisi toplantısında Azerbaycan bayrağı açılarak kardeş ülkeye destek verildi.

Kastamonu Belediye meclisi Ekim ayı 2. toplantısı dün akşam gerçekleştirildi. Meclis oturumunun açılışı öncesinde "Tek Millet, İki Devlet" ilkesinden yola çıkılarak, Ermenistan işgaline karşı kardeş ülke Azerbaycan'ın kahramanca mücadelesine destek amacıyla Azerbaycan Bayrağı açıldı. Mecliste söz alarak Dağlık Karabağ Bölgesi'ndeki işgale karşı verdikleri haklı davalarında Türk Milleti olarak Türkiye olarak her zaman Azerbaycan halkının yanında olduklarını ifade eden Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. R. Galip Vidinlioğlu, "Karabağ'da mücadele eden bütün kardeşlerimize Cenabı Allah'tan güç kuvvet niyaz ediyoruz. Kılıçları keskin olsun. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Azerbaycan'ın çok sıkıntılı günlerden gelip geçtiği dönemde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'den dinlemiştim; bir kızım olursa ismini Çilem Ay koyacağım demişti. 'Çilem' çile çekerek pişen anlamında 'Ay' da hem Türklüğün hem de İslam'ın sembolüdür. Görüyoruz ki yedi düvel bizim karşımızda. Bizim yanımızda olması gerekenler bile mevzubahis biz olduğumuzda ayak diriyorlar ya da karşımızda yer alıyorlar. Onun için Cenabı Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin. Küçücük problemlerle birbirimizi üzme kırma zamanı değil. Çünkü bunca yıldır hep dile getirdiğimiz 'Turan Eller' hem de her dem mazlumun yanında yer almış bir millet olmamız hasebiyle bütün dünyadaki mazlumların ve soydaşlarımızın hepsinin gözü bizim üzerimizde onun için Türkiye ne kadar güçlü olursa onlar da o kadar umutlarını daha kavi tutacaklar. Onun için bizim bir olmamız bizim bütün olmamız lazım diri kalmamız lazım. Cenabı Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun şehitlerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum Ebediyete intikal etmiş bütün Gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Cenabı Allah ordularımızı muzaffer eylesin hem karada hem havada hem denizde inşallah biz de hem maddi hem manevi olarak onların yanındayız" dedi.

Kastamonu Belediyesi tarafından şehrin çeşitli bölgelerinde internet ihtiyacı olan öğrencilere ücretsiz hizmetin devam ettiğini dile getiren Başkan Vidinlioğlu, tablet kampanyası konusuna değinerek, "Evlatlarımıza, yavrularımıza tablet desteği için TEB ile görüşmelerimiz oldu. Birçok hayırsever iş adamlarımızdan gelen destekle de belli bir tablet sayısına ulaştık. Bu vesileyle diğer iş adamlarımıza da, hayırsever çevrelerine de kampanyaya destek olmaları için tekrar çağrıda bulunuyorum. Yavrularımız için bu salgın sürecinde olmazsa olmazı tabletler. Onun için hayırseverlerimizin yardımıyla alınan her bir tablet bir yavrumuzun, çocuğumuzun gülmesi demek. Bizim zaten şehrin çeşitli bölgelerinde bedava internet hizmetimiz vardı ve devam da ediyor. Bu bedava internet hizmetini yaygınlaştırabilirsek yavrularımız için çok yararlı olacağı düşüncesindeyim" diye konuştu. - KASTAMONU

Kastamonu Belediye meclisinden Azerbaycan'a destek
Kastamonu Belediye meclisinden Azerbaycan'a destek
Kastamonu Belediye meclisinden Azerbaycan'a destek
Kastamonu Belediye meclisinden Azerbaycan'a destek

Azerbaycan, Kastamonu, Türkiye, Tablet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kastamonu Belediye meclisinden Azerbaycan'a destek - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kuyumcuyu soymak isteyen muştalı şüpheliyi, polis vatandaşların elinden zor aldı Yeni doğum yapan eşini hasta yatağında bıçaklayan eşe 18,5 yıl hapis cezası verildi Son Dakika: KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı Son Dakika! Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan görevden alındı G.Saray'da muhalefet, erken seçim için çalışmalara başladı! İlk aday Burak Elmas Financial Times: Türkiye, SİHA'larda ABD, İsrail ve Çin'e ciddi rakip oldu FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti 5 haftalık hamileyken düşük yapan Yasemin Özilhan sessizliğini bozdu
Doktorların dans ederek çektikleri tanıtım videosu büyük tepki çekti Doktorların dans ederek çektikleri tanıtım videosu büyük tepki çekti         
13:57
Prof. Dr. Şen'den dolu yağışına kilitlenen İstanbullunun kafasını karıştıracak açıklama: Risk görünmüyor Prof. Dr. Şen'den dolu yağışına kilitlenen İstanbullunun kafasını karıştıracak açıklama: Risk görünmüyor         
13:12
Kadavradan rahim nakliyle çocuk sahibi olan anne, bebeğini kucağına alıp mutluluğunu paylaştı Kadavradan rahim nakliyle çocuk sahibi olan anne, bebeğini kucağına alıp mutluluğunu paylaştı         
12:26
Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım         
12:14
Cem Yılmaz'ın ilk dizisi Erşan Kuneri'nin detayları belli oldu Cem Yılmaz'ın ilk dizisi Erşan Kuneri'nin detayları belli oldu         
11:29
Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma         
11:04
Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal         
10:51
Bursa'da üniversite öğrencilerine emlakçıdan 'Senet tuzağı' iddiası Bursa'da üniversite öğrencilerine emlakçıdan 'Senet tuzağı' iddiası         
10:24
Evde yalnız bırakılan 3 küçük çocuk için mahalleli seferber oldu, olayın altından aile dramı çıktı Evde yalnız bırakılan 3 küçük çocuk için mahalleli seferber oldu, olayın altından aile dramı çıktı         
10:14
Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini "Anneme sinkaflı küfür edildi" sözleriyle savundu         
10:13
Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş         
09:41
Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı         
00:30
Dünyaca ünlü dergiye çıplak poz veren Liz Cambage: Eşcinsel olmadığımı farkettim Dünyaca ünlü dergiye çıplak poz veren Liz Cambage: Eşcinsel olmadığımı farkettim         
20:27
Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor         
19:58
İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı         
19:11
Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın         
19:03
5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor 5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor         
15:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 14:15:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kastamonu Belediye meclisinden Azerbaycan'a destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei