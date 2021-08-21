Kastamonu Belediyesi afet bölgelerinde ilaçlama çalışmalarına başladı - Son Dakika

Kastamonu Belediyesi, afet bölgesinde ilaçlama çalışmalarını başlattı.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta sahil kesimlerinde etkili olan sağanak yağışın meydana getirdiği sel felaketinin ilk dakikalarından itibaren bölgeye desteğini eksiksiz bir şekilde sağlayan Kastamonu Belediyesi, bölgenin ilaçlama çalışmalarına da Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun talimatı ile başladı. Bölgenin ve bölgede bulunan insanların sağlık koşullarının da çok büyük bir öneme haiz olduğunu sözlerinde vurgulayan Başkan Vidinlioğlu; "Biz afetin ilk gününden itibaren buradayız. Her anlamda bölgeye desteğimizi eksiksiz bir şekilde sağlıyoruz. Kastamonu Belediyesi olarak tüm birimlerimizle bölgenin refahı için çalışıyoruz. Amacımız elbette bölgenin en iyi koşullara en hızlı şekilde ulaşması. Bunun için çalışıyoruz. Bölgede başladığımız bir diğer çalışma da ilaçlama çalışması. Sağlık Müdürlüğü ile yaptığımız koordinasyon sonrasında afet bölgesinde halk sağlığı açısından sorunlu bölgeleri tespit ettik. Sivrinek larva alanlarında larvasit uygulaması, karasinek ve sivrisinekler için uçkun ilaçlamasına başladık. İlaçlama çalışmalarımız gece ve gündüz devam ediyor. Bölgeyi en kısa sürede en güzel zamanlarına kavuşturabilmek için, sarılabilecek tüm yaralara merhem olmak için buradayız. Çalışmalar bitene, hemşehrilerimiz sıcak yuvalarına kavuşana kadar da burada kalacağız. Ben burada emek veren devlet görevlilerimize, gönüllülerimize ve yardımları ile bizleri yalnız bırakmayan tüm Türkiye'ye bir kere daha teşekkür ediyorum. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun" dedi. - KASTAMONU