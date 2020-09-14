Kastamonu Belediyesi asfalt çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Kastamonu Belediyesi, şehir merkezinin farklı bölgelerinde eskiyen ve bozulan yolları yenilerken, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de normalleşme süreci kapsamında çalışmalarına hız verdi.

Kastamonu Belediyesi eskiyen, çeşitli nedenlerden dolayı tahrip olmuş bölgelerde yol çalışmalarına hızla devam ediyor. Tosya yolu kavşağı ile Hacıbey Kavşağı arasındaki gidiş-dönüş olmak üzere yaklaşık 1,5 kilometrelik bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt çalışmasına başlandı. Kastamonu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Tosya yolu kavşağı ile Hacıbey Kavşağı arasında önceki gün bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt çalışmasına başlanıldı. Öncesinde Fen İşleri ekipleri tarafından baskı beton kaldırım çalışması yapılarak çevre düzenlemesi yapılan bölgenin yol asfalt çalışmalarının da tamamlanarak önümüzdeki hafta vatandaşların hizmetine sunulacağı bildirildi.

Kastamonu şehir merkezinin farklı bölgelerinde eskiyen ve bozulan yolları yenileyen ekipler, normalleşme süreci kapsamında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Asfaltsız cadde ve sokak bırakmamak için ekiplerin hummalı bir çalışma sürdürdüğünü ifade eden Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. R. Galip Vidinlioğlu, ulaşım alanındaki yatırımlara büyük önem verdiklerini söyledi. Başkan Vidinlioğlu, "Kastamonu'nun her bölgesinde, kimse buraya uğramıyor denilen bölgelerinde dahi hizmet üretiyoruz. Özellikle vatandaşlarımızın ulaşım konusunda sıkıntı yaşamaması adına asfaltlama çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Ekiplerimiz, belirlenen programlar dahilinde cadde ve sokaklardaki asfaltlama çalışmalarını düzenli olarak yapıyor. Kastamonu'da en ufak bir asfalt sorunu kalmayana dek çalışmalarımızı özverili bir şekilde sürdüreceğiz" dedi. - KASTAMONU