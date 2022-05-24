Kastamonu Belediyesi "ata tohumları"ndan yetiştirilen 100 bin fide dağıttı

Kastamonu Belediyesince ata tohumlarından yetiştirilen fideler vatandaşlara dağıtıldı.

Ata tohumlarına sahip çıkmak, halka toprak sevgisini kazandırmak, betona sıkışıp kalmış gündelik hayatta anlamlı bir değişiklik yapmak adına "Kastamonu kendi sebzesini üretiyor." sloganıyla başlatılan fide üretimi kapsamında 6 ayrı bölgede toplam 100 bin domates, biber ve salatalık fidesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Kent sakinleri, ata tohumlarından üretilen fidelere yoğun ilgi gösterdi.

"Bu tohumlar hiçbir şekilde suni gübre görmemiş tohumlar"

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, üreten belediyecilik anlayışıyla yetiştirdikleri fideleri halkla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Atalık tohumların önemine değinen Vidinlioğlu, "Fide yaptığımız tohumlarımızın büyük bölümü benim yıllardır biriktirdiğim atalık tohumlar. Her sene üzerine ilave ederek devam ediyorum. Bu tohumlar hiçbir şekilde suni gübre görmemiş tohumlar. En az 70 yıllık tohumlar. Atalık tohumlara hepimizin sahip çıkması gerekir. Dağıttığımız fidelerden kendilerine de biraz tohum ayırırlarsa sayıca arttırırız. Bu tohumlarımızı herkesle buluşturma şansını yakalarız. İnşallah bundan sonra bu duyarlılık devam eder." dedi.

Çocukların toprakla buluşturulması gerektiğini ifade eden Vidinlioğlu, şöyle devam etti:

"Çocuklarımız maalesef çok fazla toprakla buluşmuyorlar. Mahalle aralarında genellikle top oynarken bile toprak alanlar bulamıyorlar. Toprak alanları bulamayan çocuklarımız domatesin, salatalığın ve biberin nerede yetiştiği konusunda da değişik fikirlere sahipler. Atalık tohumlar saksıda bile yetişebilir. Türkiye'nin dört bir tarafına ulaştırmak elbette isteriz. Suya atılan taşın halkaları gibi ne kadar çok geniş kitleye ulaştırabilirsek o kadar iyi olur kanaatindeyim. Sağlıklı nesiller için sağlıklı gıdalar tüketmemiz gerekir. Bu bilinçle yolumuza devam edeceğiz."

Fide almaya gelen Ahmet Küçükbulut ise ata tohumunun çok kıymetli olduğunu anlatarak "Tarlam var, orada kendimize yetecek kadar bir şeyler yapıyoruz. Kendimizin tohumu, fidesi var ama ata tohumu diye özendik geldik. Belediyenin bu uygulamasını çok beğendik." dedi.

Vildan Aydınlıoğlu ise "Belediyemizi yaptığı çalışmadan dolayı tebrik ediyoruz. Buradan domates, biber salatalık aldık. İnşallah yetiştiririz." ifadesini kullandı.