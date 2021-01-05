Kastamonu Belediyesi, dezenfekte ve vektör mücadelesi çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Kastamonu Belediyesi, dezenfekte ve vektör mücadelesi çalışmalarını sürdürüyor

05.01.2021 21:48
Kastamonu Belediyesi, dezenfekte ve vektör mücadelesi çalışmalarını sürdürüyor, System.String[]

Kastamonu Belediyesi, koronavirüs ile mücadele kapsamında şehirdeki tüm kanal ve rögarlarda vektör mücadelesi için ilaçlama çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da kamu kurumlarında dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.

Kastamonu Belediyesi, koronavirüs ile mücadele kapsamında şehirdeki tüm kanal ve rögarlarda vektör mücadelesi için ilaçlama çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da kamu kurumlarında dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.

Yaklaşık bir yıldır dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla ilgili Türkiye'de dezenfekte çalışmalarına ilk başlayan belediye olan Kastamonu Belediyesi, kurumlardaki dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun talimatları doğrultusunda 26 Şubat 2020 tarihinde başlayan dezenfekte çalışmaları süresince belediye ekipleri, 200 bin tonun üzerinde dezenfektan kullandı. Bu süre içerisinde şehirdeki tüm kurumlar, kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, dernekler, eczaneler, kuaförler, camiler, bankalar, okullar, mahalle ve sokaklar ile vatandaşların yoğun olduğu noktalar dezenfekte edildi. Belediye ekipleri, bugünde kamu kurumlarında dezenfekte çalışmalarını başlarken, haftada 1,5 ton dezenfektan bu doğrultuda kullanılacağı öğrenildi.

Vektör mücadelesi de aralıksız sürüyor

Diğer taraftan Kastamonu Belediyesi ekipleri, insanlarda hastalık oluşturabilecek mikroorganizmaları taşıyan, bulaştıran, çevreye ve ürünlere zarar veren, vatandaşların yaşadıkları alanlarda rahatsızlık oluşturacak canlılar olan vektörler ile de mücadele ediyor. Bu doğrultuda ekipler 20 mahalledeki tüm kanal ve rögarlarda da ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

"Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli"

Pandemi süreci boyunca vatandaşların sağlığı için en ön safta mücadele eden sağlık ordusuna şükranlarını ileten Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Sağlık ordumuzun salgınla verdiği mücadele takdire şayandır. Tüm sağlık çalışanlarımızın hakkı ödenmez. Bunu biliyoruz. Bizde sağlık çalışanlarımıza destek olmak ve vatandaşlarımızın sağlıklarının en üst düzeyde korunabilmek adına dezenfekte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz cefakarca çalışıyor. Pandemiyle mücadelede Türkiye'nin öncü belediyesiyiz. Çünkü bizim için vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önemli. Yine ekiplerimiz vektörlerle mücadele çerçevesinde şehrimizdeki tüm rögar ve kanallarda ilaçlamalarını tamamladı. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları. Hep birlikte tüm zorlukları aşacağız. Bu süreci birlikte atlatacağız" dedi. - KASTAMONU

Kastamonu Belediyesi, dezenfekte ve vektör mücadelesi çalışmalarını sürdürüyor
Kastamonu Belediyesi, dezenfekte ve vektör mücadelesi çalışmalarını sürdürüyor

Koronavirüs, Kastamonu, Türkiye, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kastamonu Belediyesi, dezenfekte ve vektör mücadelesi çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika


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