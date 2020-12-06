Kastamonu Belediyesi ekipleri, 102 besleme noktasına mama bıraktı - Son Dakika

Kastamonu Belediyesi ekipleri, 102 besleme noktasına mama bıraktı
06.12.2020 19:03
Kastamonu Belediyesi ekipleri, il merkezinde 102 beslene noktasında sokak hayvanları için yem ve mama bıraktı.
Kastamonu Belediyesi ekipleri, il merkezinde 102 beslene noktasında sokak hayvanları için yem ve mama bıraktı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Bu kapsamda sokakta bulunan hayvanlar için Kastamonu Belediyesi ekipleri, 102 noktaya yem ve mama bıraktı. Vatandaşların dışarıya çıkamadığı günlerde aç kalmaması için belediye ekiplerince şehrin çeşitli noktalarına bırakılan yem ve mamalar için hayvanseverler Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'na teşekkür etti. - KASTAMONU
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