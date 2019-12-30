Kastamonu Belediyesi enerjisini güneşten alacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu Belediyesi enerjisini güneşten alacak - Son Dakika

Kastamonu Belediyesi enerjisini güneşten alacak

6 saat önce

Kastamonu Belediyesi, Güneş Elektrik Santrali (GES) Projesi'nin hayata geçmesiyle Belediyenin aylık elektrik giderinde yüzde 30 tasarruf sağlayacak.

Kastamonu Belediyesi enerjisini güneşten alacak, System.String[]

Kastamonu Belediyesi, Güneş Elektrik Santrali (GES) Projesi'nin hayata geçmesiyle Belediyenin aylık elektrik giderinde yüzde 30 tasarruf sağlayacak.

Belediye GES projesiyle 1 milyon dolar yatırım yapacak ve bu projeyle yeni istihdam alanı da oluşturacak. Proje kapsamında güneş panelleri kent merkezi ve Kuzeykent'teki kapalı pazar yerleri ile Fen İşleri Müdürlüğü, kaynak atölyesi, hayvan barınağı, içme suyu arıtma tesisi, asfalt plenti şantiye sahası ve İtfaiye Müdürlüğü binalarına kurulacak. Proje, Belediye tarafından Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürlüğüne sunuldu.

Kastamonu Belediye Başkan Rahmi Galip Vidinlioğlu, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak finansal, fiziksel ve yönetimsel açıdan güçlü bir belediye ve güçlü Kastamonu'yu oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye'ye Akıllı Şehirler Projesi'yle öncü olmak istediklerini ifade eden Vidinlioğlu, şunları aktardı:

"Yaptığımız projeler ile Belediyemizde ciddi bir tasarruf sağlarken aynı zamanda yeni istihdam alanları oluşturuyoruz. Güneş Elektrik Santrali Projemiz ile günlük 1000 kilovatsaat elektrik enerjisi üreteceğiz. Projemiz kendisini beş yılda amorti edecek. Aylık elektrik giderimizin yüzde 30'unu bu sistem karşılayacak. Buradan sağladığımız tasarruf ile hemşehrilerimize daha etkin ve daha iyi hizmeti sunacak bütçeyi yakalayacağız. Buradan sağladığımız tasarruf ilimize yeni yatırımlar olarak dönecek."

"Örnek bir şehir olacağız"

Üretilen elektriğin fazlasının satılacağını anlatan Vidinlioğlu, bu sayede belediyeye ekstra gelir sağlayacaklarını da vurguladı. İlerleyen yıllarda "Güneş Elektrik Santrali Tarlası" Projesi'ni de hayata geçireceklerine işaret eden Vidinlioğlu, şunları kaydetti:

"Biz Kastamonu'yu bir sonraki çağa hazırlamak istiyoruz. Geleceğe hazırlamak istiyoruz. Onun için Akıllı Şehirler Projemizi çok önemsiyoruz. Bu proje ilimizi bir bütün olarak kapsamakta. Projemizi tamamladığımızda ülkemizde örnek bir şehir olacağımız düşüncesindeyim. GES projemiz TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından onaylandığı an itibariyle yapım çalışmalarına da hız vereceğiz."

Kastamonu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:50 Kaynak: AA
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