Kastamonu Belediyesi'nden acil durum ekibine eğitim - Son Dakika

Kastamonu Belediyesi'nden acil durum ekibine eğitim

09.11.2020 16:43
Kastamonu Belediyesi'nden acil durum ekibine eğitim, System.String[]

Kastamonu Belediyesi, acil durum ekibine yönelik afet ve olağanüstü haller ile deprem anında yapılması gerekenlere yönelik eğitimlerini sürdürüyor.

Kastamonu Belediyesi, acil durum ekibine yönelik afet ve olağanüstü haller ile deprem anında yapılması gerekenlere yönelik eğitimlerini sürdürüyor.

Kastamonu Belediye Başkanlığı, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun talimatları ile acil durum, doğal afet ve olağanüstü hallere karşı Sivil Savunma Planı eğitimlerini sıklaştırdı. Pandemi koşullarına uygun şekilde gruplara ayırılarak verilen eğitimlerde, Belediye sivil savunma uzmanı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) uzmanları tarafından Belediye Sivil Savunma Planı kapsamında oluşturulan Acil Durum Ekiplerine afet ve olağanüstü haller ile deprem anında yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler verildi.

Eğitimlerin ilk oturumuna katılan Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, eğitim öncesinde yaptığı konuşmada, "Allah korusun ama şehrimizde ya da bölgemizde meydana gelebilecek doğal afet, saldırı veya acil durumlarda personelimizin farkındalığını artırarak gerekli tedbirleri almaya yönelik çalışmalara hız vermiş bulunuyoruz. Sivil Savunma Planımızı güncelleyerek, müdahale ekipleri oluşturduk. Bu ekiplerin amirlerine ve görev alan personellere öncelikli olarak teorik eğitimler veriliyor. İlerleyen günlerde uygulamalı eğitimler ve tatbikatlar düzenlenecek. Olabilecek afet ve acil durumlarda vatandaşlarımızın en hızlı ve etkin şekilde yardımına koşmak için bu eğitimler aralıksız sürecek. Kastamonu Belediyesi olarak olası bir afet veya olağanüstü duruma hazır olmamız gerektiği bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmaları Belediye Başkanımız Sayın Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun talimatlarıyla hızlandırmış bulunmaktayız. Eğitimlerimizin başarılı geçmesini temenni ediyorum. katılımcılara ve eğitimcilere sağlıklı günler diliyorum." dedi.

Eğitimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi. - KASTAMONU

Kastamonu Belediyesi'nden acil durum ekibine eğitim
Kastamonu Belediyesi'nden acil durum ekibine eğitim
Kastamonu Belediyesi'nden acil durum ekibine eğitim
Kastamonu Belediyesi'nden acil durum ekibine eğitim
Kastamonu Belediyesi'nden acil durum ekibine eğitim

Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu, 112 Acil, Deprem, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kastamonu Belediyesi'nden acil durum ekibine eğitim - Son Dakika


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