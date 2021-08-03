Kastamonu Belediyesi'nden yangınzedelere destek kampanyası - Son Dakika

Akdeniz ve Ege bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşlar için Kastamonu Belediyesi "Birlikte Güçlüyüz" sloganıyla yardım kampanyası başlattı.

Yaşanan yangın felaketinden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere acil ihtiyaç listesi oluşturan Kastamonu Belediyesi, sosyal medya hesaplarından kampanyayı duyurdu.

Yapılan duyuruda, kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşların Sosyal Market Vakfı'na bağış yapabileceği belirtildi.

Türkiye'nin en fazla ormanının bulunduğu şehirlerin başında Kastamonu'nun geldiğini hatırlatan Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Ülke olarak uykularımızı kaçıran bir afet ile karşı karşıyayız. Biz ormanın ne denli kıymetli olduğunu bilen bir iliz. Öyle ki doğayla iç içe yaşıyoruz. Bu bilinçle ormanlarımızı her zamankinden daha fazla korumalıyız. Kastamonulular olarak çok dikkatli olmalıyız. Yangınların sabotaj ihtimali de var. Devletimiz bu konuda gerekeni yapacaktır. Eğer burada bir sabotaj varsa bunu gerçekleştirenler asla rahat nefes alamayacaktır. Meydana gelen felaketlerde canlar kaybettik. Rabbim mekanlarını Cennet etsin. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Felaket bölgelerinde orman teşkilatları, itfaiye birimleri ve vatandaşlar omuz omuza mücadele ediyor. Maalesef yangınlardan etkilenen, evlerini, eşyalarını, hayvanlarını kaybeden vatandaşlarımız da var. Bizde bir nebze olsun oradaki vatandaşlarımıza destek olmak için bir kampanya başlattık. Arkadaşlarımız acil ihtiyaç listesini hazırladılar. Sosyal Marketimize gelen yardımlar en kısa sürede yangın bölgesine gönderilecek ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılacaktır. Şimdiden destek olan tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Rabbim milletimize böyle felaketler bir daha yaşatmasın inşallah" diye konuştu. - KASTAMONU