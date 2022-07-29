Kastamonu'da Engelsiz Yaşam Merkezinin temeli atıldı - Son Dakika
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Kastamonu'da Engelsiz Yaşam Merkezinin temeli atıldı

29.07.2022 14:31
Kastamonu'da Engelsiz Yaşam Merkezinin temeli atıldı

Kastamonu Belediyesi tarafından yapılacak olan Engelsiz Yaşam Merkezinin temeli atıldı.

Kastamonu Belediyesi tarafından yapılacak olan Engelsiz Yaşam Merkezinin temeli atıldı. Kuzeykent Mahallesi Beşir Sokak'ta inşaa edilecek olan Engelsiz Yaşam Merkezi için temel atma töreni düzenlendi.

Programda konuşan Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, projeyi hayata geçirmekten dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

Alanın 2 dömünün üzerinde olduğunu anlatan Vidinlioğlu, "700-750 metrekarelik kullanım alanı olan bir Engelsiz Yaşam Merkezi olacak. Bizden önce de Kuzeykent'te bir yerin Belediye tarafından kirası ödenerek engelli kardeşlerimizin kalmaları sağlanıyordu. Fakat bu iş kira ile dönecek gibi değil. Rahat edecekleri, sahiplenecekleri, 'bizim' diyebilecekleri bir mekanları olsun istedik. Kastamonu'da bu problemi tamamıyla ortadan kaldırmış oluruz" dedi.

Sosyal projelerin önemine değinen Vidinlioğlu, "Dolayısıyla sosyal projeler insanımıza dokunan projeler, onların hayatına güzel şeyler katan projeler. Biz de bu anlamda hem öneriler doğrultusunda hem de bizim önceden hazırladığımız projeler doğrultusunda bunları yapmaya devam edeceğiz. Bir ve beraber üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok. İnşallah temelini atacağımız Engelsiz Yaşam Merkezinin, en kısa sürede de birlikte açılışını yaparız" diye konuştu.

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ise Egelsiz Yaşam Merkezi'nin yapılmasından çok mutlu olduklarını kaydederek, "Yıllarca mücadele verdiğimiz ve en çok ihtiyacımız olan Engelsiz Yaşam Merkezinin temel atma törenini gerçekleştirdik. Bizler için mucize. Kastamonu'da bu acil bir ihtiyaçtı. Annelerimiz hastalığında yarım saat bile olsa çocuklarını bırakacakları kimseleri yoktu. Duygularımı anlatamam. Çok mutluyuz. Kastamonu Belediye Başkanımıza, ekibine ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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Kaynak: AA

Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Engelsiz Yaşam Merkezinin temeli atıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da Engelsiz Yaşam Merkezinin temeli atıldı - Son Dakika
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