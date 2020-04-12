Kastamonu Belediyesi ücretsiz maske ve eldiven dağıtıyor - Son Dakika
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Kastamonu Belediyesi ücretsiz maske ve eldiven dağıtıyor

6 saat önce

Kastamonu Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında ücretsiz maske ve eldiven dağıtımı yapıyor.

Kastamonu Belediyesi ücretsiz maske ve eldiven dağıtıyor, System.String[]

Kastamonu Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında ücretsiz maske ve eldiven dağıtımı yapıyor.


Türkiye'nin en yaşlı nüfusuna sahip ilk üç ilinden biri olan Kastamonu'da korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede Kastamonu Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında belediye ekiplerince ücretsiz maske ve eldiven dağıtımı ise sürüyor.


Çalışmalar hakkında bilgi veren Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Sağlık çalışanlarının, yaşlıların, esnafın, ihtiyaç sahiplerinin, gençlerimizin kısaca tüm Kastamonu'nun yanında olmak için tüm ekiplerimizle gece gündüz sahadayız ve sahada olmaya da devam edeceğiz. Türkiye'de dezenfekte çalışmalarını ilk başlatan belediyeyiz. Hekim olmam hasebiyle dünyadaki tablodan işin ciddiyetinin ne boyutta olduğunu anlamıştım. Bunun için çalışmalara erken başladık. 1 litre dezenfektanı 100 litre su ile karıştırarak elde ettiğimiz dezenfektanlı su ile gerekli temizliği yaptık. En güçlü dezenfektanı kullanıyoruz. Bu güne kadar 100 ton dezenfektanlı su ile Kastamonu'nun her mahallesini ve sokağını temizledik. Girmediğimiz mahalle ve sokak kalmadı. Halk Otobüslerimiz her seferinin ardından yeniden dezenfekte ediliyor. Sosyal medya hesaplarımızı takip edenler bilir. Ekiplerimiz 24 esasına göre çalışmakta. İkinci etap dezenfekte çalışmalarımızı ise sürdürüyoruz. Yine önümüzdeki süreçte yaklaşık 40 bin maske dağıtımı daha yapacağız. Yetmez ise bu noktada vatandaşlarımızın yanında olmayı da sürdüreceğiz. Bugün geldiğimiz noktada tüm ekiplerimizle sahadayız ve bu virüsü ilimizden, ülkemizden def edinceye kadarda sahada olacağız. Sağlık çalışanlarımız ile omuz omuza çalışacağız" dedi.


"Sağlık çalışanlarına özel servis tahsis ettik"


Sağlık çalışanları için 20 servis aracı tahsis ettiklerini ifade eden Başkan Vidinlioğlu, "Kovid-19 ile mücadelede hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız en ön safta mücadele ediyor. Bizler onlara daima minnettarız. Salgının başlamasıyla birlikte Kastamonu'da önemli bir uygulama başlattık. Sağlık çalışanlarımıza tahsisli 20 servis aracı belirledik. Bu araçlar sağlık çalışanlarımızı sabah alıyor, akşam evlerine bırakıyor. Onların bizler için yaptıklarının yanında bizim yaptığımızın tabi ki lafı olmaz ancak şunu açıkça söylemek isterim ki sağlık çalışanlarımıza minnettarız ve onların daima yanında olacağız" ifadelerini kullandı.


"Bin kişiye yardım ulaştırdık"


Korona virüsün sadece sağlıklarını değil aynı zamanda ekonomilerini de tehdit ettiğini belirten Başkan Vidinlioğlu, şöyle konuştu: "Bu doğrultuda mağdur olan vatandaşlarımız var. 65 yaşında olup evinden çıkamayan vatandaşlarımız var. Yine bakıma muhtaç olan vatandaşlarımız var. Evlerine gidemeyen öğrencilerimiz var. İşten çıkartılan kardeşlerimiz var. Esnaf olup dükkanını açamayan kardeşlerimiz var. Bunların hepsini tespit etmeye çalışıyoruz. Bugün itibariyle yaklaşık 1000 vatandaşımıza Kastamonu Belediyesi olarak gerekli desteği sağladık."


"153 Alo Hilal Masa hattına gelen her başvuruyu değerlendirdik"


65 yaş ve üzerinde olup sokağa çıkma yasağı nedeniyle gerekli ihtiyaçlarını göremeyen vatandaşlar için 153 Alo Hilal Masa hattını devreye aldıklarını söyleyen Başkan Vidinlioğlu, "Hayırseverlerimizin de destekleriyle ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı sürdürüyoruz. Yine Kastamonu Belediyesi Sosyal Market Vakfımız aracılığıyla ihtiyaç sahiplerimizin zor günlerde umudu oluyoruz. Yaşlı Bakım Merkezimiz, yaşlılarımızın evlerini dezenfekte ettikleri gibi onların yemeklerini yapıyor, kişisel temizliklerini ve rutin sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor. Yaşlı Bakım Merkezimiz ayrıca her gün ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hayırseverlerimizin de katkılarıyla sıcak yemeklerini teslim ediyor. Yine Zabıtamız ve Ülkü Ocaklarımız ile birlikte yaşlılarımızın market alışverişlerini hızla yaparak evlerine erzaklarını teslim ediyoruz. Evlerine gidemeyen 300 öğrencimize ve işten çıkartıldığını tespit ettiğimiz 100 kişiye de erzak yardımı yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Tabi bu süreçte çok ciddi başvuru alıyoruz. Tüm talepleri karşılayabilmek için tüm birimlerimizle seferber olduğumuzun da bilinmesini istiyorum" dedi.


"Pazar alanlarında giriş çıkışları kontrol altında tutuyoruz"


Kastamonu'da her gün bir Pazar kurulduğuna dikkat çeken Başkan Vidinlioğlu, "Ekiplerimiz Pazar kurulumundan önce Pazar alanını dezenfekte ediyor. Pazar alanlarında giriş ve çıkışları kontrol altında tutuyoruz. Yine Pazar yerlerimizde maske ve eldiven dağıtımı yapıyoruz. Giriş çıkışlarda dezenfektanlar koyduk. Pazar bitiminde ise alan yeniden dezenfekte ediliyor. Biz bu işi çok ciddiye alıyoruz. En ufak bir aksaklığın yaşanmasını istemiyoruz" dedi.


"Uyku düzenimiz kalmadı"


Sosyal Medya hesaplarına ulaşıp yardım isteyen vatandaşları da takip etmeye çalıştığını belirten Başkan Vidinlioğlu, "Çalışanlarımızın da sahada yanlarında olmak onlara güç vermek için her noktaya gidiyorum. Bana sen uyumuyor musun? diye soruyorlar. Evet, uyku düzenim bu süreçte bozuldu. Günde üç dört saatlik uykuyla duruyorum. Ancak pandeminin ne olduğunu çok iyi bilenlerdenim. Sağlığım yerinde uykusuzluk ise problem değil. Yeter ki bu virüsü el birliğiyle ülkemizden defedelim" diye konuştu.


"Sevdikleri ve sağlıkları için herkes yerinde kalmalı"


Herkesin kendi yerinde kalması gerektiğini söyleyen Başkan Vidinlioğlu, şöyle konuştu: "Şehrimize çok ciddi seviyede gurbetçi hemşehrimiz geldi. Galiba şuan sayım yapılsa büyükşehir olabiliriz. Pandemide kural yerinde kalmak ve kendini izole etmektir. Tüm hemşehrilerime seslenmek istiyorum. Yerinizde kalın ve kendi OHAL'inizi ilan edin. Kastamonu Türkiye'nin en yaşlı ilk üç ilinden biri. Risk gurubunun çok fazla olduğu bir ildeyiz. Bu bilinçle herkes yerinde kalmalı. Evinde kalmalı. Sağlıklı bir gelecek için tüm kurallara uymalı." - KASTAMONU

Kastamonu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 10:53 Kaynak: İHA

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