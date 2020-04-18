Kastamonu Belediyesinden 2 bin 500 aileye gıda kolisi yardımı - Son Dakika

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından 2 bin 500 aileye gıda kolisi yardımında bulunduklarını bildirdi.

Vidinlioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekti.

Yardımların Sosyal Market aracılığıyla dağıtıldığını anlatan Vidinlioğlu, "Elimizde ramazan öncesi diye hazırladığımız koliler ile hayırseverlerden gelen koliler de vardı. 2 bin 500 civarında aileye erzak kolisi dağıttık." dedi.

Vatandaşların belediyenin 153 Hilal Masa ve sosyal medya hesapları üzerinden yardım talebinde bulunduklarını aktaran Vidinlioğlu, şunları söyledi:

"Bin civarında ailemizin de yardım talebi var. Bunların arasında yardıma çok ihtiyacı olan aileler, gerçekten mağdur olanlar bulunuyor. Bunlar arasında mutlaka eleme yapmak lazım. Bin kadar aile ile ilgili olarak incelemelerimiz sürüyor. Yardımlarımız devam edecek."

Vidinlioğlu, mağdur durumdaki esnafa da katkıda bulunacaklarını kaydetti.