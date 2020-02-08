Kastamonu Belediyespor: 24 - Thüringer: 30 - Son Dakika
Son Dakika Spor Kastamonu Belediyespor: 24 - Thüringer: 30 - Son Dakika Spor

Kastamonu Belediyespor: 24 - Thüringer: 30

6 saat önce

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu'ndaki son maçında ağırladığı Almanya temsilcisi Thüringer'e 30-24 mağlup oldu.

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu'ndaki son maçında ağırladığı Almanya temsilcisi Thüringer'e 30-24 mağlup oldu.

Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı da misafir takımın 14-11 üstünlüğüyle tamamlandı.

Gruptaki ilk iki maçında Macaristan'dan Schaeffler ve Almanya'nın Thüringer ekiplerine karşı sahadan mağlup ayrılan Kastamonu ekibi, üçüncü ve dördüncü maçlarında ise Çekya temsilcisi Banik Most'a karşı galip geldi.

Beşinci maçında deplasmanda Schaeffler'i yenerek üçüncü galibiyetini alan Kastamonu Belediyespor, böylece grup maçlarını 3 galibiyetle tamamladı.

Bu sonuçların ardından Thüringer 12 puanla A Grubu'nun lideri, Kastamonu Belediyespor da 6 puanla ikinci olarak çeyrek finale çıktı.

Kastamonu Belediyespor: 24 - Thüringer: 30

Kastamonu Belediyespor, Kastamonu, Almanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 07:26 Kaynak: AA
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