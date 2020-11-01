Kastamonu Belediyespor: 29 - Yenimahalle Belediyespor: 31 - Son Dakika

Kastamonu Belediyespor: 29 - Yenimahalle Belediyespor: 31

01.11.2020 18:43

- Kastamonu Belediyespor: 29 - Yenimahalle Belediyespor: 31 Kastamonu Belediyespor, Avrupa Hentbol Federasyonu karşılaşmaları öncesinde konuk ettiği Yenimahalle Belediyespor'a 31-29 yenildi.

- Kastamonu Belediyespor: 29 - Yenimahalle Belediyespor: 31

KASTAMONU - Kastamonu Belediyespor, Avrupa Hentbol Federasyonu karşılaşmaları öncesinde konuk ettiği Yenimahalle Belediyespor'a 31-29 yenildi.

Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi 6. hafta maçında Kastamonu Belediyespor, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda Yenimahalle Belediyespor'u ağırladı. Ev sahibi Kastamonu Belediyespor, müsabakanın ilk yarısını 17-14 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında oyunda dengeyi sağlayan Yenimahalle Belediyespor, Kastamonu Belediyespor karşında maçtan 31-29 galip ayrıldı. Maça damga vuran isimler Yenimahalle Belediyespor'da Beyza ve Bilgenur oldu. İki etkili oyuncu attıkları 19 gol ile takımlarına galibiyeti getiren isim oldu.

Helle Thomsen: "Oyunun genelinde kötü oynadık"

Karşılaşmanın genelinde kötü oynadıklarını söyleyen Kastamonu Belediyespor Antrenörü Helle Thomsen, "Onlar bizden daha iyi oynadı. Biz, geri dönüşlerde problemler yaşadık. Gol dağılımlarına da bakıyoruz, neticede onlar bizden iyi oynadı, biz ise istediklerimizi yapamadık. Biz de iyi bir takımız ama onlar da iyi bir takım. Bizim kadar onlar da mücadele ettiler. Bunun haricinde daha fazla bir şeyler söylemek istemiyorum. Netice olarak onlar bizden daha iyiydi, daha iyi oynadılar. Hentbol karşılaşmalarında 3-4 gol fark çok önemli bir skor ama rehavet oluşmadı kesinlikle, sadece oyunun genelinde kötü oynadık" diye konuştu.

Avrupa'da kazanmak istediklerini ifade eden Thomsen, "Kazanmak istiyorsak 3-4 seviye atlamak yerine 6-7 seviye atlamamız gerekiyor. Bizim Avrupa'da oynayacağımız takım Yenimahelle Belediyespor'dan daha iyi bir takım, tabii ki zor bir maç olacak, zor bir karşılaşma bizleri bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Serdar Eler: "Aldığımız galibiyetten dolayı çok mutluyuz"

Aldıkları galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını vurgulayan Yenimahalle Belediyespor Antrenörü Serdar Eler ise, "Kastamonu Belediyespor, muhtemelen Avrupa karşılaşmasına konsantre olmuş gibilerdi. Bu tür maçlar biraz risklidir, biraz gevşettiğiniz zaman bir daha toplaması zor oluyor. Hentbolun bu mücadeleci özelliği bulunuyor. Bizim çocukların genç olması, yaş guruplarının yakın olması ve kendinden daha güçlü bir takıma karşı yakaladıkları fırsatları değerlendirmesiyle bu galibiyet geldi. Tabii ki bilindiği üzere Yenimahalle Belediyespor, Türk hentbolunun lokomotif kulüplerinden bir tanesidir. Her zaman bir ismi vardır, gençler ile de oynasak çok tecrübeli oyuncularla da oynasak her zaman başarılı olma ihtimali yüksek olan bir takım. Bu yüzden aldığımız galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Kastamonu Belediyespor'a da Avrupa'da başarılar diliyoruz, gönülden de destekliyoruz" dedi.

Aldıkları galibiyette oyuncuların hemen hemen hepsinin aynı yaşlarda olmasının büyük avantajının olduğuna işaret eden Eler, "Bazı durumlarda bu tür takımları motive etmek daha kolay oluyor. Çok birlikte yayıyoruz. Korona virüs ne yazık ki ülkemizi çok rahatsız ediyor ama bunun bir avantajını yaşıyoruz. Takım halinde yaşıyoruz. Hiçbirimiz birbirimizden ayrılmıyor. Paylaşımlarda bu yüzden daha kolay oluyor. Bunun karşılığında da takımın motive olması daha kolay oluyor. Ama bu aldığımız galibiyetle birlikte çok anormal bir durum yok, Kastamonu Belediyespor kadro olarak bizden çok daha iyi, yenmenin keyfini yaşıyoruz ama çok ta abartılacak bir durumumuz olmayacak. Bundan sonraki rakiplerimiz açısından aynı ciddiyetle bizler devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kastamonu Belediyespor: 29 - Yenimahalle Belediyespor: 31
Kastamonu Belediyespor: 29 - Yenimahalle Belediyespor: 31
Kastamonu Belediyespor: 29 - Yenimahalle Belediyespor: 31
Kastamonu Belediyespor: 29 - Yenimahalle Belediyespor: 31
Kastamonu Belediyespor: 29 - Yenimahalle Belediyespor: 31
Kastamonu Belediyespor: 29 - Yenimahalle Belediyespor: 31
Kastamonu Belediyespor: 29 - Yenimahalle Belediyespor: 31
Kastamonu Belediyespor: 29 - Yenimahalle Belediyespor: 31
Kastamonu Belediyespor: 29 - Yenimahalle Belediyespor: 31
Kastamonu Belediyespor: 29 - Yenimahalle Belediyespor: 31
Kastamonu Belediyespor: 29 - Yenimahalle Belediyespor: 31

Kastamonu Belediyespor, Yenimahalle, Hentbol, Avrupa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kastamonu Belediyespor: 29 - Yenimahalle Belediyespor: 31 - Son Dakika Spor


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