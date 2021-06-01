Kastamonu Belediyespor, Amanda Kurtovic ile yollarını ayırdı

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Norveçli Amanda Kurtovic ile yollarını ayırma kararı aldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İyi ki büyük ailenin parçası oldun. Yolun açık olsun bizim kız, umuyoruz ki yollarımız yine kesişecek." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu'nun, takıma katkıları dolayısıyla Amanda'yı tebrik ettiği ve 29 yaşındaki sporcuya plaket takdim ettiği kaydedildi.

Amanda, geçtiğimiz ocak ayında takıma transfer olmuştu.