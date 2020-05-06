Kastamonu Belediyespor Antrenörü Günal'dan koronavirüs açıklaması

Hentbol Kadınlar Süper Lig takımlarından Kastamonu Belediye spor'un antrenörü Hakan Günal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle spor müsabakalarına ara verildiğini hatırlatarak, "Şu andan sonra maçların hem fizyolojik hem de psikolojik olarak yapılabilirliği mümkün gözükmüyor. Bu yüzden Hentbol Federasyonun bu konuda kararını verip açıklaması gerekiyor." dedi.



Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir maç yapmadıklarına dikkati çekti.

Hazırlanan "Futbola dönüş öneri protokolünün" amatör branşlarda uygulanamayacağını belirten Günal, "Futbolun Süper Lig dışında kalan takımlarında da bunun uygulanması pratikte çok mümkün görülmüyor. Bildiğimiz kadarıyla soyunma odasına belirli sayıda insan girecek, sahada 6 kişiden fazla olmayacak gibi maddeler var. Bu çok uygulanabilir gibi görülmüyor." diye konuştu.

Futbolun farklı bir yerde olduğunu vurgulayan Günal, "Hentbol, basketbol, voleybol, güreş, masa tenisi ve aklınıza gelecek diğer branşlarda bunu uygulama şansımız yok. Çünkü amatör branşların kendine ait sahası yok. Ben kendi branşımdan değerlendireyim. Bunu uyguladığımda antrenman sürem iki katına çıkacak. Bunu yaparsam diğer takıma süre kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Liglerle ilgili bir an önce karar verilmesi gerektiğini dile getiren Günal, şunları kaydetti:

"Şu andan sonra maçların hem fizyolojik hem de psikolojik olarak yapılabilirliği mümkün gözükmüyor. Bu yüzden Hentbol Federasyonun bu konuda kararını verip açıklaması gerekiyor. Çok sürüncemede kaldı. Biz son maçımızı 17 Mart'ta yaptık. Üzerinden 50 gün geçti. Biz amatör branşlarız. Hiçbir sporcumuzun evine spor aleti gönderemiyoruz. Herkes kendi imkanlarıyla evlerinde spor yapmaya çalışıyor. Sadece futbolun konuşulmaması gerekiyor. Sürüncemede kalmadan, bu süreç daha fazla uzamadan bir kararın verilmesi gerekiyor. Sporcular da bu konuda bir bekleyiş içinde."