Kastamonu Belediyespor Antrenörü Günal'dan THF'nin kararına destek Açıklaması

Hentbol Kadınlar Süper Lig takımlarından Kastamonu Belediyespor'un antrenörü Hakan Günal, Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen tüm ligleri mevcut haliyle tescil etme kararını desteklediğini belirtti.

Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, liglere ara verilmesi nedeniyle uzun süre maç oynamadıklarına işaret etti.

Doğru bir karar alındığını vurgulayan Günal, "Alınması gereken ama bana göre geç alınan bir karar. Bunu tüm federasyonlar için söylüyorum. Tabii futbolu bundan hep ayrı tutuyoruz. Bu olay zirve yaptığında Türkiye'nin bu kararı alması gerekiyordu. 'Zararın neresinden dönülürse kardır' diyoruz. Federasyonumuzu ve diğer federasyonları kutluyorum çünkü önce insan sağlığı gelir. İnsan sağlığı dendiğinde diğer değerler bir kenara konur. Hiçbir insanın sağlığı, herhangi bir şampiyonluktan daha aşağı değerde değildir. Bu anlamda federasyonumuzu kutluyorum." diye konuştu.

Sezon boyunca ligde ve Türkiye Kupası'nda yaptıkları hiçbir maçı kaybetmediklerini hatırlatan Günal, şunları kaydetti:

"Bizim birinci olarak tescil edilmemiz ama şampiyonluğun verilmemesi sporcularımda buruk bir sevinç yarattı. Kadınlar liginde tüm maçlar bitmişti. Ligi tescil ediyorsanız Kastamonu'yu birinci, Yenimahalle'yi ikinci gösteriyorsanız o zaman Türkiye şampiyonu Kastamonu demeniz lazım. veya voleybolda erkeklerde Fenerbahçe'yi, kadınlarda VakıfBank'ı şampiyon olarak ilan etmeniz gerekiyordu. Açıkçası bu bana çok mantıklı gelmiyor."

Günal, kendilerine destek veren herkese teşekkür ederek, "Sezon içinde yaşadığımız tüm mutluluklardan dolayı Belediye Başkanımız, Sayın Vekilimiz, kulüp yönetimimiz ve Kastamonu halkına teşekkür ediyorum. Bana bu onurları yaşatan sporcu arkadaşlarımı ayrı bir yere koyup onlarla beraber çalışmanın gururunu her daim taşıyacağım." ifadelerini kullandı.