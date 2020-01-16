Kastamonu Belediyespor Banik Most maçının hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Kastamonu Belediyespor Banik Most maçının hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika Spor

Kastamonu Belediyespor Banik Most maçının hazırlıklarını sürdürüyor

7 saat önce

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu'nda Çekya temsilcisi Banik Most ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Kastamonu Belediyespor Banik Most maçının hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu'nda Çekya temsilcisi Banik Most ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu'ndaki ilk iki maçında Macaristan temsilcisi Schaeffler ve Almanya temsilcisi Thüringer'e mağlup olan Kastamonu Belediyespor Kadın Takımı, üçüncü maçını Çekya temsilcisi Banik Most ile 18 Ocak'ta kendi evinde oynayacak.

Antrenör Hakan Günal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında dün karşılaştıkları Görele Belediyespor'u 39-24 mağlup ettiklerini hatırlattı.

Görele Belediyesini tebrik eden Günal, "Görele takımı mütevazı kadrosuyla gayet iyi mücadele ediyor. Süper Lig'de ve kupada var olma savaşı veriyorlar. Umarım daha da iyi olurlar." dedi.

Dünkü maçta iki ayrı kombinasyonda sahaya çıktıklarına işaret eden Günal, "İlk takımımız biraz daha hızlı, ikinci takımımız da biraz daha taktiksel oyun oynadı. Güçlü bir takımız. Türkiye liglerinin üstünde bir takımız. Umarız lig ve kupada sonuna kadar böyle devam eder." diye konuştu.

Cumartesi günü kendi evlerinde önemli bir maça çıkacaklarını anlatan Günal, "Hafta sonu EHF Kupasında Çekya temsilcisi Banik Most ile çok önemli bir maça çıkacağız. Ardından deplasmanda yine Banik Most ile karşılaşacağız. Çekya temsilcisi ile oynayacağımız iki maç bizim için tamam mı devam mı maçı olacak. Tüm benliğimizle bu maçları düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

EHF kupasındaki ilk iki maçı değerlendiren Günal, şunları kaydetti:

"Geride kaldığımız 2 haftada kaybettiğimiz iki maç da beklemediğimiz mağlubiyetlerdi. İlk mağlubiyet takımsal olarak yaptığımız hatalardan kaynaklandı. Almanya'daki maç ise bizden kaynaklanan bir mağlubiyet olmadı. Hata yaptık mı? Evet yaptık ama hakemler oyunun çok içinde kaldılar. Çifte standart kararlar verdiler. Böyle olunca galip gelmek zordu. Ona rağmen ikinci yarıda maçı 7 farktan 2 farka getirdik ama hakemin verdiği kararlar nedeniyle maçı döndürmek kolay olmadı."

Kastamonu Belediyespor, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:42 Kaynak: AA
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