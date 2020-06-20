Kastamonu Belediyespor, bir Rus hentbolcuyu daha kadrosuna kattı

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Rus oyuncu Ekaterina Vetkova'yı renklerine bağladı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Rus oyuncu Ekaterina Vetkova'yı renklerine bağladı. Kastamonu Belediyespor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, pivot mevkisinde oynayan 33 yaşındaki Ekaterina Vetkova'nın son olarak Fransa'nın JDA Dijon Hand takımının formasını giydiği belirtildi. Vetkova'nın Rusya Milli Takımı forması da giydiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Ekaterina Vetkova, Avrupa yu¨ru¨yu¨s¸u¨nde gu¨cu¨mu¨ze gu¨c¸ katmak ic¸in 'Ben de varım' dedi. 33 yas¸ındaki Vetkova pivot mevkisinde forma giyiyor. 1,82 metre boyundaki Vetkova, Rusya Milli Takımı'nda da go¨rev alıyor. Vektova'nın kariyerinde birçok lig ve kupa şampiyonluklarının yanında, 2003 Avrupa Genc¸ler S¸ampiyonası şampiyonluğu, 2007 EHF S¸ampiyonlar Kupası yarı finalistliği, 2007 EHF S¸ampiyonlar Ligi finalistliği, 2008 EHF S¸ampiyonlar Kupası şampiyonluğu, 2008 Avrupa S¸ampiyonası bronz madalya, 2009 Du¨nya S¸ampiyonası altın madalya, 2008 ve 2016 EHF S¸ampiyonlar Ligi birinciliği bulunuyor." Kastamonu Belediyespor, dün Rus sol oyun kurucu Alena Ikhneva'yı da kadrosuna kattığını açıklamıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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