Son Dakika Haberleri: Kastamonu Belediyespor'da 2. Hakan Günal dönemi
Son Dakika Spor Kastamonu Belediyespor'da 2. Hakan Günal dönemi

Kastamonu Belediyespor'da 2. Hakan Günal dönemi

1 saat önce

Hentbol Kadınlar Süper Lig takımlarından Kastamonu Belediyespor, antrenör Hakan Günal ile sözleşme imzaladı.

Kastamonu Belediyespor'da 2. Hakan Günal dönemi, System.String[]

Hentbol Kadınlar Süper Lig takımlarından Kastamonu Belediyespor, antrenör Hakan Günal ile sözleşme imzaladı.

Antrenör Okan Halay ile yollarını ayıran Kastamonu Belediyespor, takımın eski antrenörü Hakan Günal ile yeniden anlaştı.

Takımla ilk antrenmanına çıkan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenman öncesi sporcularla bir toplantı yaptığını söyledi.

Sürecin kendisi için de sürpriz olduğunu anlatan Günal, "Sürpriz bir gelişme oldu. Benim de beklemediğim bir şeydi. Burada olmaktan, tekrar Kastamonu'ya dönmekten, sporcu arkadaşlarımla tekrar beraber olmaktan dolayı mutluyum." dedi.

Çok çalışacaklarını belirten Günal, "Bundan sonra hiç ara vermemiş gibi çalışmalara devam edeceğiz. Önümüzde EHF Kupası var. Avrupa kupasında Kastamonu'nun gruplara kalmasını sağlamak istiyoruz. İyi ve geniş bir kadro var. Bu geniş kadroyla beraber yapılacak da çok iş var. Umarım bunları başarırız ve Kastamonu'ya güzel zaferler ve hediyeler vermeye devam ederiz." diye konuştu.

Kastamonu Belediyespor'daki görevine 2016-2017 sezonunda getirilen Günal, 2018-2019 sezonunun sonunda takımla yollarını ayırmıştı. Günal'ın ardından sezon başında Okan Halay ile anlaşan Kastamonu temsilcisi, geçtiğimiz günlerde Halay ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kastamonu Belediyespor, Kastamonu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 06:06 Kaynak: AA
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