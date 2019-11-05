Son Dakika Haberleri: Kastamonu Belediyespor'da EHF Kupası hazırlıkları
Son Dakika Spor Kastamonu Belediyespor'da EHF Kupası hazırlıkları

Kastamonu Belediyespor'da EHF Kupası hazırlıkları

8 saat önce

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası'nda sahasında Macaristan temsilcisi Vaci NKSE ile yapacağı 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası'nda sahasında Macaristan temsilcisi Vaci NKSE ile yapacağı 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

EHF Kupası'nda gruplara kalabilmek için 3. eleme turunda Macaristan'ın Vaci NKSE takımı ile karşılaşacak Kastamonu Belediyespor, 9 Kasım Cumartesi günü sahasında yapacağı ilk maçın hazırlıklarına Atatürk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda devam ediyor.

Kastamonu Belediyespor Antrenörü Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmaların oldukça iyi gittiğini söyledi.

Geçen haftayı maç yapmadan geçmelerinin kendileri açısından çok olumlu olduğunu vurgulayan Günal, "Geçen hafta ligde bay olmamız, takımımızın hafta sonu oynayacağı maça hazırlanması açısından fırsat oldu. Benim hem takıma sonradan katılmış olmam hem de takımdaki bazı arkadaşların daha yeni yeni beni tanıyor olması böyle bir eksikliğe neden oldu. Maç olmaması dolayısıyla yaptığımız yüklemeli antrenmanlarla beraber her iki taraf da birbirini tanımış oldu." ifadelerini kullandı.

İdmanların oldukça verimli geçtiğini belirten Günal, "Potansiyeli olan ve istekli bir takımla çalışıyorum. Bunun sonucunda hafta sonu oynayacağımız maçı alacağımızı düşünüyorum. Şu ana kadar sol kanadımız Fatma Gül Sakızcan dışında bir sakatımız yok. Takım büyük oranda hazır. Son güne kadar çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

Kastamonu Belediyespor'da EHF Kupası hazırlıkları

Kastamonu Belediyespor, Macaristan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:50 Kaynak: AA
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