Kastamonu Belediyespor'da EHF Kupası'nda tur atlamanın sevinci yaşanıyor

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nın EHF Kupası 3. tur rövanşında 30-25 mağlup olduğu Vaci NKSE maçının ardından "Hakemlerin kötü yönetimine rağmen tur atlamanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda oynanan ilk karşılaşmayı 33-26'lık skorla kazanan Kastamonu Belediyespor, ikinci maçta daha az skor farkıyla yenildiği için turnuvada gruplara kalan taraf oldu.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Macaristan'da oynanan maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, önemli bir başarıya imza attıklarını söyledi.

Hakemlerin kötü bir maç yönettiğini vurgulayan Vidinlioğlu, "Hakemlerin kötü yönetimine rağmen tur atlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Atatürk Spor Salonu'nda oynadığımız ilk maçta kazandığımız avantajın ne denli önemli olduğunu bu maçta gördük. Aksi taktirde hakemler takımımızın Avrupa macerasını sonlandırabilirdi." ifadelerini kullandı.

Kastamonu Belediyespor'un daha önemli başarılara imza atacağını anlatan Vidinlioğlu, şunları kaydetti:

"Kastamonu Belediyespor olarak ülkemizi hentbol branşında Avrupa'da temsil etme gururunu yaşıyoruz. Bu doğrultuda takımımızı yalnız bırakmak istemiyoruz. Büyük bir birliktelik yakaladık. Avrupa kupası için kenetlendik. Rakibimiz ile Kastamonu'da oynadığımız karşılaşmada bunu gösterdik. Karşılaşmayı 7 farklı kazanarak önemli bir avantajı elde ettik. İyi ki de böyle bir avantajı elde etmişiz. Çünkü Macaristan'da oynadığımız karşılaşmada hakemlerin kötü yönetimi takımımızın istediği oyunu oynayamamasına neden oldu."

Hedeflerinin daha yukarısı olduğunu kaydeden Vidinlioğlu, "Macaristan'da terinin son damlasına kadar hem rakiple hem de hakemlerle mücadele eden sporcularımızı kutluyorum. Onları tebrik ediyorum. Onlardan daha büyük başarılar bekliyorum. EHF Kupası'nda son 16 takım arasına kaldık. Bu başarıyı elde eden sporcularımızı, teknik ekibimizi ve yöneticilerimizi kutluyorum." diye konuştu.