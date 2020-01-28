Kastamonu Belediyespor'da galibiyet sevinci

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Hakan Günal, EHF Kupası A Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Çekya temsilcisi Banik Most'u 31-28 yenmeleriyle ilgili, "İlk maçta aldığımız 2 puan, orada aldığımız maçla anlamlı hale geldi." dedi.

Günal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hafta sonu Çekya'da aldıkları 2 puanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Sporcularının maçın öneminin farkında olduğunu dile getiren Günal, "Eylül ayında yapılan Şampiyonlar Ligi ön eleme finalinde maalesef Kastamonu ekibi, Çekya ekibine karşı yenilmişti. Bunun verdiği psikolojik bir yıkıntı olabilir düşüncesiyle hafta boyunca bunun bir intikam değil, puan maçı olduğunu anlattık. EHF Kupası A Grubu'nda ilk iki maçta şanssız bir şekilde kaybetmiştik. Bu maçlardan sonra grupta iddiamızı sürdürebilmemiz için puanımızı 4'e çıkarmamız gerekiyordu. Arkadaşlarımız bu bilinçle hareket etti." ifadelerini kullandı.

Hakemlerin sporcuları üzerinde baskı oluşturduğunu ifade eden Günal, "Son saniyede Polonyalı hakemler değişip yerine Avusturyalı hakemler geldi. Hakemlerin üzerimizde baskı kurmaya çalıştığını gördük. Oyunculara korkmadan maça odaklanmalarını söyledim." diye konuştu.

İlk yarıyı rakibin önde tamamladığını hatırlatan Günal, "Sporcularımız maçı hiç bırakmadı. Son 10 dakikada öne geçtik ve galip geldik. Burada elde ettiğimiz galibiyetin ardından orada da galip gelerek puanımızı dörde çıkardık. İlk maçta aldığımız 2 puan, orada aldığımız maçla anlamlı hale geldi. Grupta 4 puanla 2. durumdayız. Artı 5 averajımız var. En fazla gol atan takım olduk." değerlendirmesinde bulundu.

EHF Kupası A Grubu'ndaki ilk iki maçında Macaristan'ın Schaeffler ve Almanya'nın Thüringer takımına mağlup olan Kastamonu Belediyespor, üçüncü karşılaşmasında evinde Banik Most'u 33-27 mağlup etmişti.