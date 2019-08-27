Son Dakika Haberleri: Kastamonu Belediyespor'da Şampiyonlar Ligi hazırlıkları
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Kastamonu Belediyespor'da Şampiyonlar Ligi hazırlıkları

1 saat önce

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin son şampiyonu Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Kastamonu Belediyespor'da Şampiyonlar Ligi hazırlıkları, System.String[]

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin son şampiyonu Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için eylül ayında ön eleme maçı yapacak Kastamonu temsilcisi, Atatürk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenör Okan Halay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlıkların oldukça iyi gittiğini söyledi.

Hazırlıklara 15 Temmuz'da başladıklarını dile getiren Halay, "Antrenman periyodunun ilk 6 haftasını bitirdik. Bu sürede önemli mesafe katettik. Oyuncularımızla 7-8 Eylül'de Şampiyonlar Ligi ön elemesinde yapacağımız maçların son virajına girdik." dedi.

Önemli bir periyotta bulunduklarına işaret eden Halay, "Son 2 haftalık periyotta taktik varyasyonların daha fazla olacağı bir dönemeçteyiz. Hafta sonunda Ankara'da Yenimahalle takımıyla 2 hazırlık maçı yapmayı düşünüyoruz. Hazırlık maçlarında takımın son durumunu test etmiş olacağız." diye konuştu.

Takımda her şeyin yolunda olduğunu anlatan Halay, "Ufak tefek sakatlıklar var ama çok büyük sorun teşkil etmiyor. Takımdaki uyum oldukça iyi. Güzel bir yolda olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kastamonu Belediyespor, Kastamonu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:11 Kaynak: AA
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