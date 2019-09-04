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Kastamonu Belediyespor'da Şampiyonlar Ligi hazırlıkları

2 saat önce

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin son şampiyonu Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin son şampiyonu Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için hafta sonunda ilk ön eleme maçını Sırbistan'ın Zork Jagodina takımıyla oynayacak Kastamonu Belediyespor, bu maçtan galip gelmesi durumunda İspanya'nın Rocasa Gran Canaria ve Çekya'nın DNK Banik Most takımlarının oynayacağı maçın galibiyle karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için hafta sonunda ön eleme maçı yapacak Kastamonu temsilcisi, Atatürk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenör Okan Halay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlık antrenmanlarının çok iyi gittiğini söyledi.

Çalışmalara hız verdiklerini anlatan Halay, "Yaklaşık 7 haftadır inanılmaz bir tempoda çalışıyoruz. Tek hedefimiz hafta sonu oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçları. 15 Temmuz'da başladığımızın çalışmalarımızda en büyük amacımız Şampiyonlar Ligi maçlarına tam hazır hale gelebilmekti." dedi.

Oyuncuların önemli mesafe kat ettiğini anlatan Halay, "Yedi hafta süren hazırlıklarda takımın enerjisi ve isteği üst seviyede. Bu birliktelik ve oyunculardaki isteğin bizi Şampiyonlar Ligi'nde iyi yerlere getireceğine inancını taşıyorum." diye konuştu.

Takımda keyiflerin yerinde olduğunun altını çizen Halay, "Küçük sakatlıklar var ama bunlar dediğimiz gibi küçük çapta sakatlıklar. Şu anda önemli bir sorun teşkil etmiyor." ifadelerini kullandı.

Kastamonu Belediyespor, Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:18 Kaynak: AA
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