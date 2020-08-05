Kastamonu Belediyespor, Danimarkalı antrenör Helle Thomsen ile anlaştı

Hentbol Kadınlar Süper Lig takımlarından Kastamonu Belediyespor, Danimarkalı antrenör Helle Thomsen ile anlaştıklarını duyurdu.

Geçen sezonun ardından antrenör Hakan Günal ile yollarını ayıran Kastamonu Belediyespor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Thomsen'in İsveç ve Hollanda milli takımlarında antrenörlük yaptığı belirtildi.

Thomsen'in Avrupa kupası başta olmak üzere birçok kupa kazandığı aktarılan açıklamada, "Deneyimli antrenör Helle Thomsen gelecek sezon takımımızı çalıştıracak. Kastamonu ve Türk hentboluna eşsiz katkılar sunacağına inandığımız hocamıza takımımıza hoş geldin diyor, başarı dolu bir sezon geçirmesini diliyoruz. Helle Thomsen, Kastamonu hentboluna ve Türk hentboluna hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.