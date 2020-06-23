Kastamonu Belediyespor, DELO S¸ampiyonlar Ligi'ne katılamayacak - Son Dakika

Kastamonu Belediyespor, DELO S¸ampiyonlar Ligi'ne katılamayacak

Avrupa Hentbol Federasyonuna (EHF) tarafından DELO S¸ampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar arasında Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'a yer verilmedi.

Avrupa Hentbol Federasyonuna (EHF) tarafından DELO S¸ampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar arasında Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'a yer verilmedi.

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EHF'nin belirlediği kriterleri tutan 9 takım Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katıldı. DELO Şampiyonlar Ligi'ne katılacak diğer 7 takım için Kastamonu Belediyespor ile Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden 12 takım başvuruda bulundu.

Avrupa Hentbol Federasyonu tarafından yapılan değerlendirmede, Kastamonu ekibinin başvurusu kabul edilmedi.

Kastamonu Belediyespor bu sezon EHF Kupası'nda mücadele edecek. Kastamonu temsilcisi, geçen sezon EHF kupası'nda çeyrek final oynamıştı.

, gelecek sezon

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada,

Şampiyonlar Ligi'ne katılacak 7 takımın ise başvuran 12 takım arasından EHF tarafından seçileceği aktarılan açıklamada, "Kastamonu olarak tescillenen 2019-2020 sezonunu birinci tamamladık. EHF Kupası'nda çeyrek final oynadık. Bu sene S¸ampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için EHF'ye başvurumuzu yaptık. Toplamda 16 takım Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek." ifadesine yer verildi.


Açıklamada, Şampiyonlar Ligi'nde yer almak için sosyal medya üzerinden kampanya başlatıldığı ve taraftarlardan kampanyaya destek vermeleri çağrısı yapıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:51 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kastamonu Belediyespor, DELO S¸ampiyonlar Ligi'ne katılamayacak - Son Dakika Spor
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