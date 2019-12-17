Kastamonu Belediyespor, EHF grup maçlarının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kastamonu Belediyespor, EHF grup maçlarının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Kastamonu Belediyespor, EHF grup maçlarının hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası hazırlıklarına başladı.

Kastamonu Belediyespor, EHF grup maçlarının hazırlıklarına başladı, System.String[]

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası hazırlıklarına başladı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in ilk yarısını namağlup lider tamamlayan Kastamonu temsilcisi, bir haftalık aranın ardından 4 Ocak'ta başlayacak EHF Kupası grup maçları izin hazırlıklarına start verdi.

EHF Kupası 3. turunda Macaristan temsilcisi Vaci NKSE karşısında turu geçerek gruplara kalmayı başaran Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, A Grubu'nda Çekya'dan Banik Most, Almanya'dan Thüringer ve Macaristan'dan Schaeffler ile mücadele edecek.

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcuların bu arada iyi şekilde dinlendiğini söyledi.

Yoğun bir maç trafiği geçirdiklerine işaret eden Günal, "Ligin ilk yarısını çok güzel tamamladık. Zaten hep söylüyoruz. Hem oyuncu kalitesi hem de kulüp yapılanması anlamına Türkiye liginin üstünde görünen bir takımız ama maçlar mücadele etmeden kazanılmıyor. Örneklerini de sezon içerisinde yaşadık. Arkadaşlarımız ne zaman rehavete kapıldılarsa maçlar sıkıntıya girdi. Ne zaman gerçek kimliklerini sahaya yansıttılarsa bu da maç sonucuna yansıdı." ifadelerini kullandı.

Günal, Avrupa'da hedefleri bulunan bir takım olduklarını vurgulayarak, "Avrupa'da maalesef hedeflenen Şampiyonlar Ligi gruplarına kalınamadı. Bunu EHF gruplarına kalarak telafi ettiğimizi düşünüyorum. Grup maçlarına en iyi şekilde hazırlanıyoruz." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:30 Kaynak: AA
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