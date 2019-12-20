Kastamonu Belediyespor, EHF grup maçlarının hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Kastamonu Belediyespor, EHF grup maçlarının hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika Spor

Kastamonu Belediyespor, EHF grup maçlarının hazırlıklarını sürdürüyor

6 saat önce

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası hazırlıklarını sürdürüyor.

Kastamonu Belediyespor, EHF grup maçlarının hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası hazırlıklarını sürdürüyor.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in ilk yarısını namağlup lider tamamlayan Kastamonu temsilcisi, 4 Ocak'ta başlayacak EHF Kupası grup maçlarının hazırlıklarına Atatürk Spor Salonu'nda devam ediyor.

Antrenör Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlıkların iyi gittiğini söyledi.

Sporcuların morallerinin yerinde olduğunu dile getiren Günal, "Yoğun bir dönem var önümüzde. Bu yoğun döneme elimizden gelenin en iyisini yaparak hazırlanıyoruz. Antrenmanlarımızı sorunsuz şekilde sürdürüyoruz." dedi.

Hedeflerinin zirve olduğunu vurgulayan Günal, "Gruptan çıkıp çeyrek final, yarı final ve sonunda finali hedefleyen bir ekibimiz var. Bu ekibin içinde Kastamonu Belediyesi, kulüp yönetimi, Kastamonu halkı, teknik ekip ve sporcular var." ifadesini kullandı.

Kastamonu Belediyespor, EHF Kupası'nda A Grubu'nda Çekya'dan Banik Most, Almanya'dan Thüringer ve Macaristan'dan Schaeffler ile mücadele edecek.

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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:42 Kaynak: AA
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