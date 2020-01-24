Kastamonu Belediyespor, EHF Kupası grup maçı için Çekya'ya gitti - Son Dakika
Son Dakika Spor Kastamonu Belediyespor, EHF Kupası grup maçı için Çekya'ya gitti - Son Dakika Spor

Kastamonu Belediyespor, EHF Kupası grup maçı için Çekya'ya gitti

6 saat önce

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu'nda, Banik Most ile deplasmanda yapacağı maç için Çekya'ya gitti.

Kastamonu Belediyespor, EHF Kupası grup maçı için Çekya'ya gitti, System.String[]

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu'nda, Banik Most ile deplasmanda yapacağı maç için Çekya'ya gitti.

Kastamonu ekibi, kupadaki dördüncü maçını Banik Most ile 26 Ocak Pazar günü deplasmanda oynayacak.

Antrenör Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu'da dün gerçekleştirdikleri son antrenmanla müsabakanın Türkiye'deki hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini dile getiren Günal, "Geçen hafta rakibimizi yendik. Bu hafta da deplasmanda aynı performansı ortaya koyup galip gelmek istiyoruz. Bu maçı da alıp gruptan çıkma iddiamızı sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

Gruptaki ilk iki maçında Macaristan temsilcisi Schaeffler ve Almanya temsilcisi Thüringer'e mağlup olan Kastamonu Belediyespor, üçüncü karşılaşmasında ise Çekya temsilcisi Banik Most'u evinde 33-27 mağlup etmişti.

Kastamonu Belediyespor, Kastamonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstanbul'da büyük paniğe neden olan Çinli kadın, ülkesine gönderilirken görüntülendi
Ziya Selçuk'tan tartışma yaratan çizimlerle ilgili açıklama: Eğer kasıtlı ise bunu onaylamamız söz konusu olamaz Ali Düşmez, kura çekimine damga vuran "Sivas'ı çekme" sözlerine açıklık getirdi Son Dakika: Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap: Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 20:40:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kastamonu Belediyespor, EHF Kupası grup maçı için Çekya'ya gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]