Kastamonu Belediyespor, EHF Kupası grup maçı için Çekya'ya gitti

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu'nda, Banik Most ile deplasmanda yapacağı maç için Çekya'ya gitti.

Kastamonu ekibi, kupadaki dördüncü maçını Banik Most ile 26 Ocak Pazar günü deplasmanda oynayacak.

Antrenör Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu'da dün gerçekleştirdikleri son antrenmanla müsabakanın Türkiye'deki hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini dile getiren Günal, "Geçen hafta rakibimizi yendik. Bu hafta da deplasmanda aynı performansı ortaya koyup galip gelmek istiyoruz. Bu maçı da alıp gruptan çıkma iddiamızı sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

Gruptaki ilk iki maçında Macaristan temsilcisi Schaeffler ve Almanya temsilcisi Thüringer'e mağlup olan Kastamonu Belediyespor, üçüncü karşılaşmasında ise Çekya temsilcisi Banik Most'u evinde 33-27 mağlup etmişti.