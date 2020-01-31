Kastamonu Belediyespor, EHF Kupası grup maçı için Macaristan'a gitti - Son Dakika
Son Dakika Spor Kastamonu Belediyespor, EHF Kupası grup maçı için Macaristan'a gitti - Son Dakika Spor

Kastamonu Belediyespor, EHF Kupası grup maçı için Macaristan'a gitti

7 saat önce

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu'nda Schaeffler ile deplasmanda yapacağı maç için Macaristan'a gitti.

Kastamonu Belediyespor, EHF Kupası grup maçı için Macaristan'a gitti, System.String[]

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu'nda Schaeffler ile deplasmanda yapacağı maç için Macaristan'a gitti.

Kastamonu ekibi, kupadaki beşinci maçını Schaeffler ile yarın deplasmanda oynayacak. Antrenör Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu'da dün gerçekleştirdikleri son antrenmanla müsabakanın Türkiye'deki hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Galip gelmek istediklerini belirten Günal, "Son iki maçımızı kazanarak grupta ikinci sıraya yükseldik. Rakibimiz ise son 2 maçını kaybetti. Takımımızda moraller yerinde. Bu durumu en iyi şekilde değerlendirip sahadan 2 puan alan taraf biz olmak istiyoruz." dedi.

Macaristan'dan çeyrek final vizesiyle dönmek istediklerini kaydeden Günal, "Rakibimize evimizde 1 farkla şanssız bir şekilde kaybettik. Orada 2 farkla yendiğimiz anda son maça kalmadan çeyrek finali garantiliyoruz." diye konuştu.

Günal, bugün Macaristan'da yapacakları ter antrenmanıyla hazırlıkları bitireceklerini dile getirdi.

Gruptaki ilk iki maçında Macaristan temsilcisi Schaeffler ve Almanya ekibi Thüringer'e mağlup olan Kastamonu Belediyespor, üçüncü ve dördüncü karşılaşmasında Çekya temsilcisi Banik Most karşısında galip gelmişti.

Kastamonu Belediyespor, Macaristan, Kastamonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Rıza Çalımbay: Skuletic'i kadromuza kattık
Beşiktaş'ın yeni yengesi Melissa Satta, cesur pozlarıyla dikkat çekiyor Galatasaray'a Semih Kaya transferinde son dakika şoku Son Dakika: Beşiktaş, Kevın-Prınce Boateng'i kiralık olarak kadrosuna kattı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 21:11:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kastamonu Belediyespor, EHF Kupası grup maçı için Macaristan'a gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]