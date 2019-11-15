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Son Dakika Spor Kastamonu Belediyespor, EHF Kupası maçı için Macaristan'a gitti - Son Dakika Spor

Kastamonu Belediyespor, EHF Kupası maçı için Macaristan'a gitti

6 saat önce

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda Vaci NKSE ile deplasmanda yapacağı 3. tur rövanş maçı için Macaristan'a gitti.

Kastamonu Belediyespor, EHF Kupası maçı için Macaristan'a gitti, System.String[]

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda Vaci NKSE ile deplasmanda yapacağı 3. tur rövanş maçı için Macaristan'a gitti.

EHF Kupası 3. tur ilk maçında Macaristan temsilcisi Vaci NKSE'yi 33-26 mağlup eden Kastamonu Belediyespor, yarın deplasmanda rövanş maçına çıkacak.

Uçakla Macaristan'ın Budapeşte kentine giden Kastamonu temsilcisi, buradan kara yolu ile maçın oynanacağı Vac şehrine geçecek.

Antrenör Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu'da gerçekleştirdikleri son antrenmanla müsabakanın Türkiye'deki hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Maçın oynanacağı salonda son antrenmanlarını yapacaklarını belirten Günal, ardından maç saatini bekleyeceklerini dile getirdi.

Hakan Günal, güzel geçen bir hazırlık dönemini geride bıraktıklarına işaret ederek, "İlk maçta galip gelmemiz dolayısıyla avantajlı taraf biziz ama sahada bunu unutup elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sporcularımıza güveniyorum. Maçı alıp gruplara kalmak için ellerinden geleni yapacaklardır." diye konuştu.

Kastamonu Belediyespor, Macaristan, Kastamonu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:30 Kaynak: AA
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