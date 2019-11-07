Kastamonu Belediyespor, EHF Kupası'nı kazanmak istiyor

İki sezon önce Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda yarı final oynayan Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, bu yıl kupayı kazanmak istiyor.

EHF Kupası'nda gruplara kalabilmek için 3. eleme turunda Macaristan'ın Vaci NKSE takımı ile karşılaşacak Kastamonu Belediyespor, 9 Kasım Cumartesi günü sahasında yapacağı ilk maçın hazırlıklarına Atatürk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda devam ediyor.

2017-2018 sezonu EHF Kupası'nda yarı final oynayarak önemli bir başarıya imza atan Kastamonu temsilcisi, bu sezon kupayı alarak Türkiye'ye bir ilki yaşatmayı hedefliyor.

"Yarı finale kalan ilk Türk takımıyız"

Antrenör Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu'nun olduğu yerde hedefin her zaman zirve olduğunu söyledi.

İki sezon önce Avrupa'da muhteşem bir başarı elde ettiklerini vurgulayan Günal, şunları dile getirdi:

"EHF kupasında gruplardan lider çıkan ilk Türk takımı olduk. Yeni sistemde yarı finale kalan ilk Türk takımıyız. Bunu bir kademe daha yükseltmek istiyoruz. Potansiyelli bir takımız ve hedefimiz minimum final. Kademe kademe gitmek zorundayız. Önce gruplara kalmayı garantileyeceğiz. Ondan sonra gruplardan çıkıp yolumuza devam edeceğiz."

Türkiye ligindeki hedeflerinin belli olduğunun altını çizen Günal, "Türkiye ligine göre çok çok kaliteli ve geniş bir kadromuz var. Türkiye ligi şampiyonluğunu elde edip, Türkiye Kupası'nı alıp bunu EHF'deki başarımızla taçlandırırsak müthiş gururlu ve başarılı bir sezonu geride bırakmış oluruz." diye konuştu.

"Heyecanla maç saatini bekliyoruz"

Sporculardan Betül Yılmaz da hazırlıkların yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Geçen hafta yüklenmelerle birlikte çok iyi çalıştık. Bu hafta da rakibe yönelik taktik çalışmalar yapıyoruz. Takım olarak sıkı çalışıyoruz ve motivasyonumuz oldukça iyi. Heyecanla maç saatini bekliyoruz. Burada skor avantajını elde edip güzel bir skorla orada ikinci maçı alıp turu geçmek istiyoruz. Herkes mutlu, heyecanlı ve istekli, umarım güzel olur."

Kastamonu ekibi, 3. eleme turunun deplasmandaki ikinci maçına 16 Kasım'da çıkacak.