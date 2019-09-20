Kastamonu Belediyespor gözünü Süper Kupa'ya dikti

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Süper Kupa maçının hazırlıklarına başladı.

EHF Şampiyonlar Ligi elemeleri final maçında Çekya'nın DHK Banik takımına 35-33 mağlup olarak elenen Kastamonu Belediyespor, 2 Ekim'de Muratpaşa Belediyespor ile yapacağı Süper Kupa maçı için Kastamonu Atatürk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda antrenman gerçekleştirdi.

Antrenör Okan Halay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şampiyonlar Ligi'nde istemedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi.

Çekya'dan beklemedikleri bir sonuçla döndüklerini belirten Halay, "İlk maçta galip gelerek final maçına kaldık. Final maçındaki baskıyı kaldıramadık. Buna rağmen önemli bir performans gösterdik. 9 sayı farktan maçı getirdik ama süre yetmedi. 5 dakika daha olsaydı herhalde Şampiyonlar Ligi'ne devam ediyor olurduk." dedi.

Çekya'da yaşananları geride bıraktıklarını vurgulayan Halay, "Önümüzde Süper Kupa maçı var. Hazırlıklara başladık. Kupayı almak için çok ciddi şekilde hazırlanıyoruz. Muratpaşa'yı yenerek kupayı müzemize getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi maçında küçük sakatlıklar da yaşandığını dile getiren Halay, "Takımda ufak tefek sakatlıklar var. Onların tedavisi sürüyor. Haftaya kadar tedavilerinin tamamlanıp oyuncuların aramıza katılmalarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.