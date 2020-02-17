Kastamonu Belediyespor hem ligde hem de EHF Kupası'nda iddialı

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası çeyrek finalinde Macaristan temsilcisi Siofok ile eşleşen Kastamonu Belediyespor Kadın Takımı, hem lig hem de Avrupa maçlarına hazırlanıyor.

EHF Kupası A Grubu'nda ikinci olarak çeyrek finale yükselen Kastamonu ekibi, 1 Mart'ta Siofok ile ilk maçını yapacak.

Antrenör Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklama, çeyrek finale çıktıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirdikleri antrenmanlarla hem lig hem de EHF maçlarına hazırlandıklarını belirten Günal, "Ligde kuvvetli rakiplerin hemen hemen hepsiyle oynadık. Önümüzde İzmir ve Muratpaşa maçları kaldı. Onları da atlattığımızda ligin ilk periyodunu lider bitirmeyi garantilemiş olacağız." diye konuştu.

Çarşamba günü Görele Belediyespor ile önemli bir maça çıkacaklarını vurgulayan Günal, "Görele sıralamada iyi bir yerde olmak için bizi bu maçta zorlayacak ama biz de kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

Aynı anda birkaç kulvarda mücadele ettiklerini kaydeden Günal, şunları söyledi:

"Bir yandan lig bir yandan da Avrupa maçlarımız var. Önümüzde EHF çeyrek finalde eşleştiğimiz Siofok maçı var. Bir yandan da bu maçın hazırlıklarını sürdürüyoruz. Geçen yılın EHF şampiyonu bir takım. Bu sene de kadrosunu bozmadan güçlendirdi. Macar rakibimize yönelik hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Ligde oynayacağımız maçlar Siofok maçında nasıl olacağımızın kıstası olması açısından önemli. Hem ligde hem de çeyrek finalde iyi sonuçlar almak istiyoruz."