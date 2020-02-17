Kastamonu Belediyespor hem ligde hem de EHF Kupası'nda iddialı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kastamonu Belediyespor hem ligde hem de EHF Kupası'nda iddialı - Son Dakika Spor

Kastamonu Belediyespor hem ligde hem de EHF Kupası'nda iddialı

6 saat önce

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası çeyrek finalinde Macaristan temsilcisi Siofok ile eşleşen Kastamonu Belediyespor Kadın Takımı, hem lig hem de Avrupa maçlarına hazırlanıyor.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası çeyrek finalinde Macaristan temsilcisi Siofok ile eşleşen Kastamonu Belediyespor Kadın Takımı, hem lig hem de Avrupa maçlarına hazırlanıyor.

EHF Kupası A Grubu'nda ikinci olarak çeyrek finale yükselen Kastamonu ekibi, 1 Mart'ta Siofok ile ilk maçını yapacak.

Antrenör Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklama, çeyrek finale çıktıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirdikleri antrenmanlarla hem lig hem de EHF maçlarına hazırlandıklarını belirten Günal, "Ligde kuvvetli rakiplerin hemen hemen hepsiyle oynadık. Önümüzde İzmir ve Muratpaşa maçları kaldı. Onları da atlattığımızda ligin ilk periyodunu lider bitirmeyi garantilemiş olacağız." diye konuştu.

Çarşamba günü Görele Belediyespor ile önemli bir maça çıkacaklarını vurgulayan Günal, "Görele sıralamada iyi bir yerde olmak için bizi bu maçta zorlayacak ama biz de kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

Aynı anda birkaç kulvarda mücadele ettiklerini kaydeden Günal, şunları söyledi:

"Bir yandan lig bir yandan da Avrupa maçlarımız var. Önümüzde EHF çeyrek finalde eşleştiğimiz Siofok maçı var. Bir yandan da bu maçın hazırlıklarını sürdürüyoruz. Geçen yılın EHF şampiyonu bir takım. Bu sene de kadrosunu bozmadan güçlendirdi. Macar rakibimize yönelik hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Ligde oynayacağımız maçlar Siofok maçında nasıl olacağımızın kıstası olması açısından önemli. Hem ligde hem de çeyrek finalde iyi sonuçlar almak istiyoruz."

Kastamonu Belediyespor hem ligde hem de EHF Kupası'nda iddialı

Kastamonu Belediyespor, Kastamonu, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 09:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

EURO 2020 için 28 milyondan fazla bilet talep edildi
Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı: Hedefim Avrupa'da oynamak Fenerbahçe'de Ersun Yanal idmana çıkmadı Ünlü model Anna Falchi, Lazio'nun Inter galibiyeti sonrası yine soyundu

Son Dakika Haberleri
01:41 Keremcem: Her şey çok güzel gidiyor
01:41 Hande Doğandemir yalnızları oynadı!
01:41 Öykü Çelik: Sevgili diye yazmayın!
00:51 Serdar Ortaç, birlikte stüdyoya girdiği sevgilisine taktik verdi: Kızım asabi olmasana
00:19 Matrix 4 filminin çekimlerinden ilk görüntüler sızdırıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 03:23:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kastamonu Belediyespor hem ligde hem de EHF Kupası'nda iddialı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]