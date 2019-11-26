Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Avrupa'da iddialı

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı antrenörü Hakan Günal, "Bu destek devam ettiği sürece Kastamonu'da Avrupa düzeyinde iyi şeyler olmaya devam edecek." dedi.

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası 3. tur rövanşında konuk olduğu Macaristan temsilcisi Vaci NKSE'ye 30-25 mağlup oldu. Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda oynanan ilk karşılaşmayı 33-26'lık skorla kazanan Kastamonu Belediyespor, ikinci maçta daha az skor farkıyla yenildiği için turnuvada gruplara kalan taraf oldu.

Antrenör Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem lig hem de Avrupa maçlarının hazırlıklarını sürdüklerini söyledi.

EHF Kupası'nda zor bir maçı deride bıraktıklarını anlatan Günal, şunları dile getirdi:

"Daha önce Kastamonu Belediyesinin olduğu her yerde hedefin zirve olduğunu söylemiştik. İlk maçta 7 farklı galibiyetin iyi olduğunu ama orada daha fazla mücadele etmemiz gerektiğini söylemiştik. Deplasmanda oynadığımız maçın özellikle ilk yarısında gördük ki hem ev sahibi avantajını iyi kullanan hem de hakemler tarafından desteklenen bir rakiple mücadele ettik. İlk yarıda biraz zorlanmamıza karşın ikinci yarıda hedefimize ulaşacak sonucu elde ettik. Skor olarak geride bitirmemize rağmen buradaki 7 farklı galibiyet, oradaki 5 farklı mağlubiyete rağmen bizim gruplara kalmamızı sağladı."

Hakan Günal, takımda keyiflerin yerinde olduğunu vurgulayarak, "Gruplara kalmış olmamızın bir huzuru ve sevinci var. Bu duyguları Kastamonu'da da hissediyorum. Belediye başkanımız başta olmak üzere tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Milletvekilimiz Hakkı Köylü, kulüp başkanımız ve yöneticilerimiz bize her türlü desteği verdi. Bu destek devam ettiği sürece Kastamonu'da Avrupa düzeyinde iyi şeyler olmaya devam edecek." diye konuştu.

Süper Lig'de liderliklerinin sürdüğünü hatırlatan Günal, "Avrupa'dan döner dönmez deplasmanda Mardin Büyükşehir Başakspor ile karşı karşıya geldik. Mardin maçı galibiyetle bitti ama istediğimiz şekilde bitmedi. Avrupa maçından geldikten sonra Türkiye Ligi'ne adapte olmak biraz süre alıyor. Bununla da başa çıkmayı öğrenmemiz gerekiyor. Önümüzdeki süreçte bunu da halledeceğiz." ifadelerini kullandı.