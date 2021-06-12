Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, iki oyuncusu ile yollarını ayırdı

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Sloven kaleci Amra Pandzic ve Sırp oyuncu Ana Kojic ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İyi ki birlikte savaştık, birlikte kazandık. Teşekkürler." ifadesine yer verildi.

Kastamonu Belediyespor, Sloven kaleci Amra Pandzic ile 2019 yılında, Ana Kojic ile de ocak ayında sözleşme imzalamıştı.