Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'ndan anlamlı davranış

Hentbol Kadınlar Süper Lig takımlarından Kastamonu Belediyespor, fiziksel engelli ve down sendromlu öğrencilerden oluşan takımla özel bir maç yaptı.

Atatürk Spor Salonu'nda Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları tarafından düzenlenen etkinlikte Kastamonu Belediyespor, özel bireylere yönelik farkındalığı artırmak amacıyla fiziksel engelli ve down sendromlu kişilerden oluşan takımla gösteri müsabakası oynandı.

Karşılaşmayı Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ve Kastamonu Belediyespor Kulübü Başkanı Bülent Bıyıklı da izledi.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları Başkanı Sedef Perk, gazetecilere yaptığı açıklamada, böyle bir organizasyon düzenlemekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Kızılay Haftası'nda özel bireylerle etkinlik yapmak istediklerini dile getiren Perk, "Kastamonu Belediyespor da özel bireylerle birlikte olmak istediklerini söyledi. Burada 10 öğrencimiz bulunuyor. Bu öğrencilerimize hentbol takımımız forma yaptırdı. Şimdi de beraber maç yapıyorlar. Bizler de Kızılay Haftası etkinliklerimizi bu şekilde başlatmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kastamonu Belediyespor Takım Kaptanı Serpil İskenderoğlu da böyle bir sosyal sorumluluk projesinde bulunmaktan mutlu duyduğunu belirterek, "Bu tür organizasyonları her yıl yapmak istiyoruz. İnsanın ruhunu doyuran bir etkinlik oldu. Çok güzeldi. Onlarla sürekli birlikte isteğimiz var." diye konuştu.