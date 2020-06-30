Kastamonu Belediyespor, Kübra Sarıkaya'yı transfer etti
Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Kübra Sarıkaya'yı renklerine bağladı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Kübra Sarıkaya'yı renklerine bağladı.
Kastamonu Belediyespor'dan yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Kübra Sarıkaya'nın geçen sezon Muratpaşa Belediyespor'da forma giydiği belirtildi.
Kübra'nın sol kanatta başarılı performans sergilediği aktarılan açıklamada, "Kübra Sarıkaya büyük ailemizin bir parçası oldu. Milli sporcumuz gelecek sezon takımımızın başarısı için mücadele edecek." ifadesine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:03 Kaynak: AA
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