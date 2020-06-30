Kastamonu Belediyespor, Kübra Sarıkaya'yı transfer etti - Son Dakika

Kastamonu Belediyespor, Kübra Sarıkaya'yı transfer etti

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Kübra Sarıkaya'yı renklerine bağladı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Kübra Sarıkaya'yı renklerine bağladı.

Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Tokat'ta cenaze ve nişan merasimleri sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor

Kastamonu Belediyespor'dan yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Kübra Sarıkaya'nın geçen sezon Muratpaşa Belediyespor'da forma giydiği belirtildi.

Kübra'nın sol kanatta başarılı performans sergilediği aktarılan açıklamada, "Kübra Sarıkaya büyük ailemizin bir parçası oldu. Milli sporcumuz gelecek sezon takımımızın başarısı için mücadele edecek." ifadesine yer verildi.

Kastamonu Belediyespor, Sarıkaya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:03 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kastamonu Belediyespor, Kübra Sarıkaya'yı transfer etti - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

16:34 ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu 15:46 9'uncu kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 50 yıl el konuldu 15:01 Tokat'ta cenaze ve nişan merasimleri sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor 10:18 Bedirhan bebeğin şehit düştüğü saldırının faillerinden olan bir terörist daha öldürüldü 10:14 Atatürk'ün Karadağ sırtlarına yansıyan silueti görülmeye başlandı 07:42 Korona tam azaldı derken neden hortladı? Ünlü bilim insanı, yaptığımız 3 yanlışı sıraladı 02:17 Maduro, AB Temsilcisine Venezuela'dan ayrılması için 72 saat verdi 01:13 Okulda yakalanan iki yılan, görenleri korkuttu 23:55 Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi 23:28 Çin'de pandemi potansiyeli olan yeni virüs tespit edildi! Domuzdan insana geçiyor 23:18 ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi 22:15 Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum 21:51 Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler, Sirte'ye binlerce paralı asker gönderdi 21:25 Lastiği patlayan minibüs şarampole devrildi: 16 kişi yaralandı 19:39 The Independent, Fransa'nın Libya politikasını eleştirdi: Türkiye'yi suçlayarak komik duruma düşüyor
FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu
16:39
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
16:34
Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş
16:07
Chelsea taraftarları bilet ücret iadelerini hayır kurumlarına bağışlayacak
15:49
9'uncu kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 50 yıl el konuldu
15:45
Bakan Koca bu görüntüler üzerinden vicdanlara seslendi: Arkadaşınıza iyilik yapmıyorsunuz
15:44
Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı
15:42
Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama
15:41
Irkçılık karşıtı hareketleriyle tanınan Colin Kaepernick'in hayatı Netflix dizisi oluyor
15:38
13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı
15:37
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 16:56:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kastamonu Belediyespor, Kübra Sarıkaya'yı transfer etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]