Kastamonu Belediyespor-Nantes Atlantique maçının ardından - Son Dakika

Kastamonu Belediyespor-Nantes Atlantique maçının ardından

21.02.2021 21:55
Kastamonu Belediyespor-Nantes Atlantique maçının ardından, System.String[]

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu son maçında Fransa'nın Nantes Atlantique takımına 29-25 yenilerek kupaya veda eden Kastamonu Belediyespor'un başantrenörü Helle Thomsen, "İlk yarıda kontrol bizim elimizdeydi ama gördük ki Nantes ayrı bir seviyede oynuyor.

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu son maçında Fransa'nın Nantes Atlantique takımına 29-25 yenilerek kupaya veda eden Kastamonu Belediyespor'un başantrenörü Helle Thomsen, "İlk yarıda kontrol bizim elimizdeydi ama gördük ki Nantes ayrı bir seviyede oynuyor." dedi.

Thomsen maçın ardından gazetecilere, elendikleri için üzgün olduğunu söyledi.

Danimarkalı antrenör rakiplerinin maçın genelinde çok güçlü olduklarını ifade ederek, "İlk yarıda kontrol bizim elimizdeydi ama gördük ki Nantes ayrı bir seviyede oynuyor. Hücum için şansımız vardı ancak bunları değerlendiremedik. Önümüzdeki maçlara bakacağız." diye konuştu.

Kastamonu Belediyesporlu oyuncu Amanda Kurtovic ise bireysel hatalar yaptıklarını söyleyerek, "Çok hayal kırıklığına uğradım. Maç ellerimizdeydi. Hücumda sabırlıydık. Elimizden geleni yaptık, maç ellerimizden kayıp gitti. Şansları kaçırdığımız için bizi cezalandırdılar." ifadelerini kullandı.

Nantes Atlantique antrenörü Guillaume Saurina da zor bir maç olduğunu anlatarak, Kastamonu Belediyespor'u tebrik ettiğini kaydetti.

Kastamonu Belediyespor, Kastamonu, Hentbol, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kastamonu Belediyespor-Nantes Atlantique maçının ardından - Son Dakika Spor


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