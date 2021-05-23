Kastamonu Belediyespor şampiyonluk kupasına kavuştu

Hentbol Kadınlar Süper Ligi 2020-2021 sezonu şampiyonu Kastamonu Belediyespor, kupasını aldı.

Ligin 22. haftasında deplasmanda Üsküdar Belediyespor'u 34-25 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Kastamonu Belediyespor, bugün Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda Yenimahalle Belediyespor ile oynadığı Türkiye Kupası yarı final maçının ardından düzenlenen törenle kupasına kavuştu.

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Mustafa Atak, Federasyon Genel Sekreteri Mutlu Kadıoğlu, Kastamonu Belediyespor Kulübü Başkanı Bülent Bıyıklı, Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak'ın katıldığı törende sporculara şampiyonluk kupası ve madalyalarını verdi.

Vidinlioğlu, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sporcuları tebrik etti.

Uzun bir maratonun ardından Kastamonu'nun şampiyon olduğunu aktaran Vidinlioğlu, "Bu senenin şampiyonu Kastamonu Belediyespor, Türk kadınının ne kadar güçlü, kuvvetli olduğu bu topraklarda bir kez daha kanıtlandı. İnşallah daha büyük başarılara birlikte imza atarız. Çok mutluyum, şampiyon olduk. İnşallah Türkiye kupasını da alırız." dedi.

Kulüp başkanı Bülent Bıyıklı ise çok mutlu olduklarını ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Zor bir sezon geçirdik. Avrupa'da, Türkiye kupasında sık maçlar yaptık. Pandeminin de etkilediği bir sezondu. Ben hiç umudumu yitirmedim. Kastamonu'ya bir kupa daha hayırlı olur inşallah. Bu iş zor bir iş. Biz bu işi gönülden yapıyoruz. Hiçbir beklentim olmadan yapıyorum. Hentbol için Kastamonu için hayırlı olur inşallah. Hep dedim hedefimiz Avrupa kupası, bir gün bu da olur inşallah."

Kastamonu Belediyespor Antrenörü Serkan İnci ise "Biz yetenekli ve tecrübeli oyunculara sahibiz. Zor süreçleri belki psikolojik olarak yaşadık ama bunu atlatmayı, birlikte mücadele etmeyi bildik. Lig uzun bir maratondu ve sonuna kadar takibi bırakmadık ve meyvelerini aldık. Avrupa kupasında da hedeflediğimiz doğrultuda gidip ses getireceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaptan Serpil İskenderoğlu da "Süper Lig şampiyonluğumuz herkese hayırlı olsun. Tüm arkadaşlarımı, kulübümü, yöneticilerimizi tebrik diyorum. Lig uzun bir maraton son ana kadar belli olmuyor. Biz de elimizden geleni yaparak kupayı aldık. O yüzden mutlu ve gururluyuz. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.