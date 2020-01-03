Kastamonu Belediyespor, Schaeffler maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Kastamonu Belediyespor, Schaeffler maçına hazır - Son Dakika Spor

Kastamonu Belediyespor, Schaeffler maçına hazır

6 saat önce

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası'nda yarın Macaristan'ın Schaeffler takımını konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası'nda yarın Macaristan'ın Schaeffler takımını konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

EHF Kupası A Grubu'ndaki ilk müsabakasını Schaeffler ile oynayacak Kastamonu ekibi, antrenör Hakan Günal yönetiminde Atatürk Spor Salonu'nda son antrenmanını yaptı.

Antrenör Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın önemli bir maça çıkacaklarını ve hazırlıkların oldukça verimli geçtiğini dile getirerek, "Tüm çalışmalarımızı gayet iyi şekilde tamamladık. Önemli olan rakibin değil, bizim ne yapacağımız. Çalışmalarımızın karşılığını sahaya yansıttığımızda, iyi sonuç alacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sporcuların keyfinin yerinde olduğunu vurgulayan Günal, "Tüm arkadaşlarımız yarınki maça konsantre olmuş durumda. Sadece kaptanımız Serpil (İskenderoğlu) gribal enfeksiyon geçirdiği için bir eksiğimiz var. Onun dışında hazırız ve maç saatini bekliyoruz." diye konuştu.

Kastamonu Belediyespor ile Schaeffler arasında Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 15.00'te başlayacak.

Kupada, Kastamonu Belediyespor'un grubunda ayrıca Çekya'dan Banik Most ve Almanya'dan Thüringer takımları yer alıyor.

Kastamonu Belediyespor, Schaeffler maçına hazır

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Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 06:02 Kaynak: AA
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