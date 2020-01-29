Kastamonu Belediyespor, Schaeffler maçının hazırlıklarına başladı

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu'nun beşinci haftasında Macaristan temsilcisi Schaeffler ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

EHF Kupası A Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında ağırladığı Macaristan temsilcisi Schaeffler'e 31-30 mağlup olan Kastamonu Belediyespor, gruptaki beşinci maçını yine Schaeffler ile 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacak.

Antrenör Hakan Günal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirdikleri ilk antrenmanla hazırlıklara başladıklarını söyledi.

Çekya temsilcisi Banik Most ile oynadıkları 2 maçı kazanarak puanlarını 4'e çıkardıklarını hatırlatan Günal, "Kazandığımız iki maçın ardından +5 averajla grupta ikinciliğe yükseldik. Cumartesi günü Schaeffler ile oynayacağımız maç hem biz hem onlar için final maçı olacak. Burada 31-30 şanssız bir şekilde kaybettiğimiz maçtan dolayı orada minimum 2 farkla yenmek zorundayız. Orada 2 farkla yendiğimiz anda son maça kalmadan çeyrek finali garantiliyoruz. 31-30'un üzerinde bitecek tek farklı galibiyetler bizi yine çeyrek finale taşıyor." diye konuştu.

EHF'de ilk 8'e kalmak istediklerini vurgulayan Günal, "Macaristan temsilcisi ile yapacağımız maç istediğimiz gibi sonuçlandığı anda Avrupa'da EHF Kupası'nda ilk 8'e kalmış oluyoruz. Bu potansiyele sahip çok yetenekli oyunculardan kurulu tecrübeli bir takımız. İnanıyorum ki cumartesi günü oynayacağımız maçta bunu sahaya da yansıtacaklar. Macaristan'dan galibiyetle dönüp Kastamonu'ya yeni bir zafer, Türk hentboluna yeni bir ivme kazandırmış olacağız. Buna yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.