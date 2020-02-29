Kastamonu Belediyespor, Siofok maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kastamonu Belediyespor, Siofok maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Kastamonu Belediyespor, Siofok maçı hazırlıklarını tamamladı

26 dakika önce

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Macaristan temsilcisi Siofok'u konuk edecek Kastamonu Belediyespor Kadın Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Macaristan temsilcisi Siofok'u konuk edecek Kastamonu Belediyespor Kadın Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

EHF Kupası A Grubu'nda ikinci olarak çeyrek finale yükselen Kastamonu ekibi, yarın evinde Siofok ile karşılaşacak.

Antrenör Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet dileyerek, "Ülke olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Umarım bu sıkıntılı günleri hep birlikte atlatırız." dedi.

Kendilerini zor bir maçın beklediğini belirten Günal, şunları söyledi:

"Son dönemin Avrupa'daki en flaş ekibiyle karşı karşıyayız. Kolay bir maç olmayacak. Zaten artık çeyrek finalden itibaren hiçbir takım kolay değil. Yarınki maçta da tam performansımızı sahaya yansıttığımız zaman galibiyetle, hatta turu getirecek skorla ayrılabiliriz. Bunun için yüksek motivasyon ve konsantrasyon gerekiyor. Muhteşem seyircimizin de maç boyunca desteklerini kesmemeleri gerekiyor."

Kulüp başkanı Bülent Bıyıklı ise yarın çok önemli bir maça çıkacaklarını vurgulayarak, "Bu zor günlerde maçı alıp Türkiye'ye hediye etmek istiyoruz. Bütün oyuncularımıza güveniyorum." diye konuştu.

Takım kaptanı Serpil İskenderoğlu da yarınki maç için çok çalıştıklarını ve turu geçmek istediklerini kaydetti.

Kastamonu Belediyespor, Siofok maçı hazırlıklarını tamamladı

Kastamonu Belediyespor, Kastamonu, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 07:22 Kaynak: AA
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