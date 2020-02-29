Kastamonu Belediyespor, Siofok maçına hazır

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası çeyrek finalinde Macaristan temsilcisi Siofok ile karşılaşacak olan Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı. Kastamonu Belediyesi Kadın Hentbol Takımı Kulüp Başkanı Bülent Bıyıklı, ülke olarak zor günlerden geçtiklerini belirterek, şehitlerimiz için sahaya çıkacaklarını kaydetti.



Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu'nda ikinci olarak çeyrek finale yükselen Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, 1 Mart Pazar günü Atatürk Spor Salonu'nda Macaristan temsilcisi Siofok ile ilk maçına çıkacak. EHF Kupası çeyrek final maçı için hazıklıklarını tamamlayan Kastamonu Belediyespor, son antrenmanının da yaparak maç saatini bekleye başladı. Kastamonu Belediyespor, sahasında galibiyet elde ederek avantaj sağlamak istiyor.



"Zor günler yaşıyoruz, şehitlerimiz için sahaya çıkacağız"



Yarın çok önemli bir maça çıkacaklarını ifade eden Kastamonu Belediyesi Kadın Hentbol Takımı Kulüp Başkanı Bülent Bıyıklı, "Ülkemizin başı sağ olsun. Ülkemiz için, şehitlerimiz için hep Mehmetçiğimizin yanlarındayız, onlar için dua ediyoruz. Yarın çok zor bir maç olacağını düşünüyoruz ama inşallah bu zor günlerde yarınki maçı alıp ülkemize hediye etmek istiyoruz. En azından biraz da olsa moralimiz düzelir inşallah. Bütün oyuncularımıza inanılmaz güveniyorum ben. Yarınki maçı da kazanacağımızdan hiçbir şüphemizde yok. En ufacık bir endişemiz yok. İnşallah yarınki maçı layıkıyla güzel bir oyunca kazanırız. Takımımızı Avrupa düzeyinde biz kurduk. Oyuncularımızla tek tek konuşup görüşüyoruz. Motive olursak, savaşırsak her yerde olduğu gibi sahada da savaşacağız. Kazanacağımızdan en ufak bir şüphemiz yok" dedi.



"Zor bir maç bizleri bekliyor, kazanacağımıza inanıyorum"



Atatürk Spor Salonu'nda son antrenmanlarını da yaparak hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Hakan Günal ise Siofok'ın geçtiğimiz yılın EHF Kupası şampiyonu olduğunu hatırlatarak, "Öncelikli olarak sınır ötemizde hayatını kaybeden Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralı olan Mehmetçiklerimize de acil şifalar diliyorum. Çok zor günlerden geçiyoruz. Umarım hep birlikte bu zor günleri ülke olarak atlatabiliriz. Burada artık son idmanımızı gerçekleştiriyoruz. Bu son antrenmanda teknik heyet olarak artık bizim sözlerimizin bittiği söz sırasınında oyuncularımızın aldığı anlamına geliyor. Yarın bizi çok zor bir maç bekliyor. Yarın oynayacağımız rakip Avrupa'nın en flaş takımı oluyor. Zaten zor olacağını biliyorduk çeyrek finalden itibaren tüm takımlar zor ama içlerinde en fantastik takım olarak Siofok göze çarpıyordu. Biz motivasyonumuzu ve konsantrasyonumuzu yüksek tuttuğumuz sürece yenemeyeceğimiz takım yok. Yarın ki maçta önce galibiyet ondan sonra avantajlı bir skorla ayrılacağımızı biliyoruz. Kastamonu'nun muhteşem seyircisinin bizleri 60 dakika boyunca destekleyeceğine inanıyoruz. Ben, öncelikle hentbola gönül vermiş herkesi önce salona, salona gelemeyenleri ise ekran başında bizleri desteklemeye davet ediyorum" diye konuştu.



"Kazanacağımıza inanıyorum"



Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nın başarılı kalecisi Anca Rombescu da, "Çok zor bir maç bizleri bekliyor. Az hata yapan kazanır diye düşünüyorum. Şans bizim yanımızda da olur. Çünkü kendi evimizde oynuyoruz. Bu çift ayaklı bir maç, zor bir maç. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl Siofok kupa kazandı, iyi bir takım, çok yabancısı olan bir takım, biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Biraz farkta olursa diğer maça avantajlı çıkmış oluruz" şeklinde konuştu. - KASTAMONU