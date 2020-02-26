Kastamonu Belediyespor, Siofok maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu Belediyespor, Siofok maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Kastamonu Belediyespor, Siofok maçının hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası çeyrek finalinde Macaristan temsilcisi Siofok ile eşleşen Kastamonu Belediyespor Kadın Takımı, hazırlıklara başladı.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası çeyrek finalinde Macaristan temsilcisi Siofok ile eşleşen Kastamonu Belediyespor Kadın Takımı, hazırlıklara başladı.

EHF Kupası A Grubu'nda ikinci olarak çeyrek finale yükselen Kastamonu ekibi, 1 Mart'ta Siofok ile ilk maçını yapacak.

Antrenör Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk Spor Salonu'nda yaptıkları ilk antrenmanla hazırlıklara başladıklarını söyledi.

Güçlü bir rakiple eşleştiklerine işaret eden Günal, "Bizi çok zor bir maç bekliyor. Çok zor bir rakiple eşleştiğimizin farkındayız. Zor maçın hazırlıkları da doğal olarak zor olacaktır. Arkadaşlara yüklenmeye başladık. Pazar günü form düzeylerini en üst seviyeye getirip o maça tam hazır olmak için antrenmanlarımızı yapıyoruz. " dedi.

Siofok'ın geçtiğimiz yılın EHF kupası şampiyonu olduğunu hatırlatan Günal, şunları kaydetti:

"Rakibimiz bu sene de kadrosunu bozmadan daha da güçlendirdi. Bunun farkında olarak hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Umarım herhangi bir sakatlık vermeden hazırlıklarımızı en iyi şekilde tamamlarız. Bu maça performansımızı en üst seviyeye çıkararak hazır olmak istiyoruz."

Kastamonu Belediyespor, Siofok maçının hazırlıklarına başladı

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:55 Kaynak: AA
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